Arbitre: Godefroid.

Cartes jaunes: Fournier, P. Minon, L. Simon, Brouir, Gilissen, Grégoire, Fourneaux, De Bona.

Buts: Desille (1-0 pen, 26e), P. Minon (2-0, 87e).

CHEVETOGNE: Martinez, Hanquet, DeBona, Grégoire, P. Minon, Desille, Fournaux, Pierard (92e Brebant), Simon (84e Thonon), Mohimont, Cappelle,

GRAND-LEEZ: Legrand, Fournier, Grégoire, Evrard, Kindermans (85e Piazzalunga), Brouir, Longin (64e Ayika), Ligot, Gilissen (81e Moro Peral), Francotte, Barry (35e Boreux).

Le coach visité, Michaël Desille, l’avait rappelé plus d’une fois, en semaine, à ses ouailles: "Attention, ce Grand-Leez-là n’est pas à sa place dans le ventre mou du classement." Et à raison, car les siens ont éprouvé de la peine à en venir à bout. Et les visiteurs annonçaient d’office la couleur, bien décidés à ne pas repartir les mains vides. Martinez devait détourner un tir de Barry. Tout comme Legrand, sur un essai de Simon. Plus dangereux dans la profondeur, les "Rouches" auraient dû mieux soigner leurs services dans l’axe. À la 26e, un bras coupait la trajectoire du ballon. Le penalty était converti par Desille. Les "Verts" se rebiffaient, mais devant Martinez, la défense repoussait. La tête de Brouir flirtait avec le cadre. L’envoi de Gilissen était du même tonneau.

Dès la reprise, Boreux héritait d’une nouvelle occasion, qu’il ne parvenait pas à exploiter. Puis, le brave Alexis sortait à nouveau les ballons les plus chauds. En face, sur la Xe balle arrêtée, Minon, de la tête, mettait les siens à l’abri. Les carottes étaient cuites. Au grand dam de Dany Verkamer. "Il n’y a pas de miracle ! Pour gagner un match, il faut concrétiser toutes ses occasions franches. Mais ce soir, ils ont bien mieux combiné. Patience, nous y arriverons. Grand-Leez n’est pas mort."