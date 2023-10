Arbitre: Aayachi.

Cartes jaunes: Pairon, Vanderreycken, Lintermans, Cuche, Demoulin.

Buts: Wildemeersch (1-0, 56e), Jonckers (1-1 pen., 61e).

MANAGE: Vanhecke, Debauque (87e Lintermans), Papassarantis (87e Paquot), Scohy, Cuche, Depriol, Thibaut, Fl. Fromont (54e L. Fromont), H. Mathieu, Wildermeersch, Ozturk.

ARQUET: Gillet, Mertus, Jonckers, Mwemwe, Pairon (43e Vanderreycken), Delmarcelle, Gengler, Nzinga, Akandja (68e Demoulin), J. Mathieu, Boosten (68e Martinelli).

Malgré la force offensive de Manage, le portier namurois Florent Gillet fut maître de son petit rectangle. "C’est un bon point face à une très bonne équipe même si on s’est procuré plusieurs occasions pour l’emporter. De plus, les deux équipes n’ont pas fermé le jeu. C’est une bonne prestation collective".

Les Vedrinois se montrent les plus entreprenants en début de match en faisant très bien circuler le ballon. Quant à Florent Gillet, il est très présent derrière sa défense qui l’est tout autant. À la 44e, après la sortie sur blessure de Pairon, Boosten ne peut profiter d’un centre de Vanderreycken pour déflorer la marque.

Dès la reprise les visités mettent enfin plus de pression avant de perdre leur buteur Florent Fromont, blessé à l’épaule.

Si le jeu s’équilibre, à la 55e, on croit au 0-1 mais l’envoi de Jonckers est repoussé par le montant. Marqué pas de chance car s’en suit une mauvaise passe en retrait de Jean Mathieu, pourtant irréprochable jusque-là, dont profite Wildermeersch pour ouvrir le score (1-0, 56e). Alors que la tâche des Namurois se complique, cinq minutes plus tard, l’arbitre accorde un penalty suite à une faute sur Nzinga. Le buteur Tanguy Jonckers ne tremble pas pour ramener les Vedrinois à hauteur des visités à l’heure de jeu. La fin de match est animée avec notamment une défense visiteuse bien appliquée et une attaque manageoise incapable de trouver la faille. "Je crois qu’on a le droit d’être une nouvelle fois un peu déçu, regrette le coach d’Arquet, Denis Sulejman. Pas de notre prestation mais du résultat. Nous avons eu les possibilités pour faire mieux. On voit également que nos petites erreurs se paient cash. Ceci dit, cela reste un très bon résultat chez le deuxième classé. À nous de poursuivre sur cette voie lors des trois gros matchs qui vont suivre (Crossing, Ciney et Onhaye)."