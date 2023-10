Les Sang et Or enchaînent enfin

Pour la première fois, les Bioulois ont gardé le zéro. "C’était l’objectif numéro un. Depuis deux dimanches, Michaël Alexandre est de retour dans l’axe de la défense. Il stabilise le secteur et apporte son expérience."

Pour la kermesse, les Cinaciens n’ont pu confirmer le succès signé contre Havelange. "On aurait pu égaliser avant le repos, mais on a galvaudé, résume leur coach, Julien Marchal. On a pris une leçon de réalisme et d’expérience."

Haversin 0 – Bioul 4

Deuxième victoire de rang pour les Bioulois qui ont d’emblée dirigé la manœuvre. Dès la 10e, Morinello plaçait les Sang et Or sur orbite. Il fallait attendre la 62e pour voir Servais doubler la mise. l’attaquant remettait le couvert à la 85e, avant que Morinello ne corse l’addition. "Une bouffée d’oxygène", lance Grégory Dejaiffe.

Havelange 1 – Assesse 1

Assesse mènes les premières offensives et au quart d’heure, Libertiaux ouvre le score. Les "Mauves" répliquent et obtiennent un penalty à la 30e, mais Nérincks détourne la frappe de Kone. Au second acte, Havelange met toutes voiles dehors et à la 75e, Jadot, sur un centre de Hocks, arrache le partage.

Surice 1 – Gedinne 4

Le premier acte se clôture sur un score vierge. À la reprise, les Gedinnois passent la vitesse supérieure et Hassani débloque le marquoir. A. Sohy double les chiffres. Darche, sur penalty, creuse l’écart. Dans la foulée, M. Sacré sauve l’honneur des "Fromagers", avant que Hassani ne fixe les chiffres.

Thy-le-Château 4 – Pesche 0

Le duel entre mal lotis a souri aux "Métallos", qui ont dû attendre la 52e pour voir Charlier trouver la faille. Sur un coup franc de Charlier, Lion trompa son propre gardien à la 67e. Les Fagnards faisaient le forcing, mais sans pouvoir conclure. À la 75e, F. Baelden creusait l’écart et, à l’ultime minute, M. Baelden corsait l’addition.

Profondeville 0 – Malonne 0

Ce derby s’est clôturé sur un nul blanc. "On s’est créé des occasions par Lengelé, Legrain, Bottaro et moi-même, mais la finition a fait défaut, résume Hugo Quandt. Dans le camp visité, on saluait la prestation du gardien malonnois." On s’est créé quelques occasions franches, notamment par Dache et Edebouw, mais leur gardien a repoussé les tentatives", confie Arthur Lincé. Profondeville a terminé à dix suite à l’exclusion pour deux jaunes de Vlemmeren, à la 88e.

Onhaye B 0 – Schaltin 2

Au repos, le marquoir n’avait toujours pas fonctionné. Les Schaltinois, qui devaient composer sans Simon, suspendu, et Bridoux, mettaient la pression à la reprise et, à l’heure, Berny déflorait la marque. Les "Mauves" insistaient et Berny remettait le couvert à la 86e.

Tarcienne 0 – Petigny 1

On joue depuis quatre minutes quand Nicolas trompe Ernest, le gardien visité. Les Tarciennois mettent toutes voiles dehors, sans trouver la faille. "Je suis déçu du résultat, mais fier de mes joueurs", analyse Michele Amadoro.

Vencimont 2 – Pondrôme 6

Les promus prennent un bon départ et mènent 2-0 via Salmon et Dion. Les Beaurinois répliquent par Lebas et Bernier, qui rétablissent la parité. Peu après la reprise, Magis renverse la vapeur. Alors que les "Orangés" se retrouvent à dix suite à l’exclusion de Nollevaux, les "Verts" corsent l’addition via Tricnaux et un doublé de Hassani.