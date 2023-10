Arbitre: Braley.

Cartes jaunes: Béfahy, Van Landschoot, Dehon, Michels, Gaziaux, Nejjar.

Buts: Bruckner (1-0, 66e), Pina (1-1, 80e), Monteleone (1-2, csc 87e), Van Gestel (1-3, 90e).

CINEY: Monteleone, Despas, Gaziaux, Bruckner (90e Boudjema), Poncelet, Michels (81e Arnauts), Otte, Bwangombo (78e Herbiet), Fondaire, Dehon, Lambrechts.

MONCEAU: Lazitch, Béfahy, Mucci (62e Magotteaux), Van Landschoot, Lissens, Traore, Samouti, Bouterbiat (62e Prestifilippo), Navona (84e Van Gestel), Pina, Laurent.

Privés de Claude et Antoine, les Cinaciens s’alignent avec Lambrechts à la pointe de l’attaque. Le début de la rencontre est assez timoré des deux côtés et il faut attendre la 23e pour voir une première occasion, avec une frappe lointaine de Laurent bien boxée hors de son cadre par Monteleone. Les visiteurs se créent encore quelques situations dangereuses, notamment via Bouterbiat ou Pina, mais Monteleone repousse les quelques assauts visiteurs. En face, pas grand-chose à se mettre sous la dent durant cette première période, si ce n’est un but de Lambrechts, justement annulé pour un hors-jeu, à la 30e.

Après le repos, Ciney remonte sur le terrain avec de meilleures intentions et le jeu s’équilibre. Bruckner profite d’une perte de balle de Magottaux dans l’axe pour subtiliser le cuir et s’en aller tromper Lazitch. On pense alors les Cinaciens lancés, mais le jusqu’au-boutisme visiteur va faire pencher la balance de leur côté. Il reste dix minutes à jouer lorsque l’excellent Pina slalome dans la défense et ajuste Monteleone. Les Cinaciens se remettent à douter et, suite à une mésentente entre Despas et Monteleone, ce dernier pousse le ballon dans ses propres filets.

Les joueurs de Manu Rousselle se ruent vers l’avant et même Monteleone monte, sur un ultime corner. En vain. En face, Pina déborde et sert Van Gestel, qui fait le break. Une défaite frustrante pour les visités, qui menaient encore au score à dix minutes du terme. "Cela commence à être répétitif et lourd", disait le capitaine Thibaut Otte à l’issue du match. "Comme lors des autres matchs, nous menions au score, avant d’être rejoints et dépassés. Nous avons manqué de caractère, d’envie et d’agressivité."

En face, le portier Luka Lazitch était évidemment content. "Nous sommes allés la chercher au caractère. Si on continue comme ça cette saison, avec nos qualités, je pense que nous pouvons faire de belles choses."