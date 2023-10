Arbitre: Jamar.

Cartes jaunes: Detienne, Fofana, Api-Kidanda, Gendebien, Naessens.

Buts: Baudot (1-0, 16e), Prso (2-0, 24e), Fofana (3-0, 38e), Naessens (3-1, 65e).

NAMUR: Herman (49e Tonnet), Van Der Cammen, Baudot, Detienne (63e Gendebien), Sbaa, Fofana, Prso, Ghaddari, Tashima (63e Api-Kidanda), Dheur, Alalabang (67e Bangoura).

KNOKKE: Goblet, Vanraefelghem, Schoonbaert (78e Ritière), Hebbelinck (60e Hallaert), Pierre, Naessens, Jalloh, Prudhomme, Buysse, De Poorter, Bailly.

Avec Prso en pointe (une place qu’il n’a jamais occupée), Detienne bien présent comme titulaire ainsi que Tashima, les Merles affichent une composition inédite qui, on le verra au terme de 45 premières minutes emballantes, pourrait contenir la recette recherchée par le staff depuis le début de saison: engagement, vitesse en reconversion et surtout… efficacité offensive. Avec une défense raffermie par rapport à mercredi à Gand, les Namurois portent rapidement le danger devant la cage de Goblet comme sur la tête de Tashima sortie de justesse en début de partie. Les Mosans insistent avec la manière et le jeune Baudot va allumer le premier la mèche qui fait céder la défense côtière. "Je ne suis pas souvent buteur, souriait le défensif namurois. Mais comme dit notre coach, c’est comme le ketchup. On pousse et ça finit par sortir". Et, dans ce cas précis, plutôt par entrer car sur leur lancée, les Unionistes vont accentuer leur avance par Prso, opportuniste, lors d’une mésentente défensive visiteuse ou encore via Fofana d’un splendide envoi à l’entrée du rectangle. On pensait voir du changement dès le retour des vestiaires côté flandrien mais c’est Tonnet qui prenait la place de Herman, touché à l’aine. Le temps de retrouver de la cohésion et d’encaisser un but visiteur, les Namurois vont contrôler la fin de partie, non sans que Tonnet ne sauve un 3-2 qui aurait pu stresser son équipe. Avec de nettes occasions dans les arrêts de jeu (Prso et Bangoura), le score aurait pu s’alourdir. Les Merles restent invaincus à domicile où ils ont pris les 7 points qui les remontent à la 12 place. "C’est la victoire d’un groupe solide et solidaire qui a su réagir dans les moments difficiles. La première période était vraiment de haut niveau avec un troisième but très bien construit", se réjouissait le T2 Maxime Laloux. "Nous avons gagné beaucoup de duels", remarquait Lorenzo Prso, très en vue dimanche.