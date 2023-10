Cartes jaunes: Bisanti, Laurent, Henrotaux, Henrot, Laidi, Kleinkenberg.

Buts: Bukran (1-0, 4e ; 3-0, 66e), Henrotaux (2-0, 10e), Kouadio (4-0, 70e), Legros (5-0, 76e).

CONDRUSIEN: Minet, Legros, Nijskens, Hébette, Kleinkenberg (74e Piraux), Lambrechts (74e Ar. Defays), Bukran, Henrot (62e Kouadio), Henrotaux, Ax. Defays, Jottard (68e Warzée).

BOSSIÈRE-GEMBLOUX: Lesire, Nameche, Mpia Massa (83e Decaluwe), Rossomme (83e Jacobs), Cigana, Laidi, Lepage, Laurent, Bisanti, Charpentier (60e Ibrahimi), Lengelé.

Privés de Lecomte, blessé aux ligaments croisés, et de Vestens, suspendu, les Condrusiens, qui saluaient les retours de suspensions de Kouadio et de Legros, ont dominé des Unionistes orphelins de Bauduin, Bernard, Mathot, M. Lepage et Tallier, blessés, de Ginion, absent, de Guede, retenu par son activité professionnelle, et de Velghe.

Ce duel de cousins est donc tombé dans l’escarcelle de Damien Trimboli, le coach des Grenats. Michaël Noël devra lui offrir une pizza.

"Je ne devrai effectivement pas la payer, souriait le coach visité. Nous avons été efficaces, tant dans le contenu que dans les occasions. Je suis content pour l’équipe. Le fait de s’entraîner à dix-neuf apporte de la concurrence. J’ai dû faire des choix, en mettant sur le banc des titulaires. Nous restons sur sept points sur neuf."

"Sauver la P1 ou la P2"

"Le premier quart d’heure a conditionné le match, analysait le mentor gembloutois, Michaël Noël. C’est compliqué. Nous n’étions que treize. Nous n’avions donc pas de solution. Reda Laidi va partir en Turquie et Giuliano Bisanti sera suspendu contre Evelette. Je n’aurai donc que onze joueurs. Il va falloir décider si nous sauvons la P1 ou la P2. Sauver les deux équipes ne sera pas possible."