Arbitre: Magas.

Carte jaune: Gouzli.

Buts: Catinus (0-1, 2e), Becquevort (0-2, 6e), Delooz (0-3, 27e), Guerri (1-3, 53e), Mangunza (1-4, 55e ; 1-7, 89e), Choisez (1-5, 65e ; 1-6, 81e).

COUVIN-MARIEMBOURG: Furgiuele, Sauvet, Ghazi, Tsongo, Kabamba, Lenoir, Yedoh, Lebrun (60e Guerri), Nait-Seghir, Gouzli, Derenne.

AISCHE: Alves Monteiro, Iglicki, Choisez (77e Jorand), Delooz, Mangunza, Catinus (73e Maisin), Becquevort, Beersaerts (61e Gécé), Mariano, Thirot, Galvez-Lopez (67e Wauquaire).

La lanterne rouge couvinoise a brillé par son absence dimanche après-midi, rue du Roi Soleil. C’était déjà 0-2 après dix minutes et une tête plongeante de Delooz portait la marque à 0-3 à la demi-heure de jeu. C’était le score à la mi-temps.

Les Couvinois tentèrent bien de réagir au second acte et Guerri réduisait la marque (1-3). Mais ce ne fut que l’éclaircie dans la grisaille car les Aischois enfilèrent ensuite les buts et le match se terminait sur un score sévère mais justifié (1-7).

Ronald Sagwou le T1 des visités avait la mine basse après la rencontre: "Quand on commence aussi mal une rencontre comme on l’a fait en prenant trois buts en vingt minutes, c’est difficile de remonter le résultat. On se complique donc la tâche et le but marqué en seconde période aurait dû nous rebooster le moral. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Le football se joue sur les fondamentaux qui sont le temps et le score. Le fait d’avoir eu de la possession ou des temps forts ne change rien hélas. Il faudra concrétiser sur nos temps forts, avec de l’efficacité. J’admets notre manque de combativité mais nous manquons de roublardise et d’expérience. Je ne sors personne du lot aujourd’hui, c’est une défaite du groupe."

Galvez-Lopez: "Je retrouve des sensations"

Jessy Galvez-Lopez, l’attaquant aischois était tout sourire, lui qui après une grave blessure aux ligaments croisés et une saison blanche revient en forme: "Je reviens d’une grosse blessure puis en préparation, j’ai eu des soucis aux adducteurs mais je reviens doucement dans le coup. J’ai raté pas mal de semaines et il faut le temps que cela revienne. Mais je retrouve des sensations et du rythme. Nous nous devions aujourd’hui de gagner pour prendre une revanche par rapport au non-match de la semaine passée. Nous avons montré notre valeur et je me sens bien personnellement ici. Je retrouve le plaisir du foot comme un hobby et je m’amuse avec cette équipe." Les Couvinois ne peuvent pas en dire autant...