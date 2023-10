La chevauchée anhétoise

Cartes jaunes: Marchal, Dubois V., Leclercq, Richard.

But: Frérotte (0-1, 3e).

DINANTAISE: Delaite, Makuanga (85e François), Colot, Herman (89e Colin), Fontaine, Nazé, Koné (75e Misse Misse), Igot (66e Michel), Richard, Agnelli, Leclercq.

ANHÉE: Galand, Marchal, Hosselet, Joaris, Frérotte (66e Kurbali), Beguin, Camara, Étienne, Weynant (82e Dubois L.), Dubois J., Dubois V. (75er Beaufayt).

Pas de round d’observation dans ce derby disputé devant un nombreux public. En effet, sur un coup franc astucieusement joué, Frérotte prend de vitesse l’arrière-garde dinantaise pour aller tromper Delaite. "Ce but a fait le jeu de notre adversaire, qui nous a attendus pour jouer en contre", pestait Vincent Strobbe. Les Dinantais tentent de recoller au score, mais ne parviennent pas à se montrer concrets dans le dernier geste. Les "Oranges" en profitent et Virgil Dubois provoquent un penalty juste avant la pause. Delaite remporte son face-à-face et garde son équipe dans la rencontre.

À la reprise, les hommes de Vincent Strobbe abusent de longs ballons, qui profitent aux grands gabarits visiteurs. "On a créé un entonnoir, qui a fonctionné à merveille. Leurs joueurs ont été aspirés et sont tombés dedans en jouant long", analysait Éric Jonckers, qui se réjouissait d’un plan parfaitement exécuté.

Camara a la balle de break, mais se montre imprécis à la finition. La victoire est néanmoins dans la poche pour Anhée, qui se révèle comme la belle surprise de ce début de championnat. "On n’a pas d’individualités, mais un super-collectif. Je suis fier de mes gars", confiait le T1 anhétois.

"Ils ont montré plus d’envie dans ce derby, alors qu’on jouait chez nous, c’est inadmissible. On est tombés dans leur piège en jouant vertical. Ce n’était pas le plan de jeu", analysait le coach dinantais.