Houyet termine à neuf

Gedinne B 1 – Dinantaise B 3

Après vingt minutes, Leyssens lance les hostilités pour les visiteurs. Gedinne réagit dans la foulée et égalise par C. Adam. Les deux équipes ont encore des occasions avant la pause, mais c’est de nouveau Leyssens qui permet à l’Union de passer devant à la 45e. En seconde période, les visités poussent pour recoller au score et Dinant doit attendre la 90e pour se mettre à l’abri, via un but de Lavenne.

Leignon 3 – Han-sur-Lesse B 7

Les visiteurs prennent un bon départ, avec un but de Famerée après seulement deux minutes. Han se réveille et recolle au score par Samson à la 18e. Avant le repos, les visiteurs inscrivent deux autres buts, par Lardot et Griffé. En début de seconde période, Déom donne trois longueurs d’avance à ses couleurs. Troestler relance Leignon à la 55e. Un but qui ne fait pas douter Han et Bruyère, auteur d’un triplé, tandis que Bigneron atténue la lourdeur du score en toute fin de match.

Schaltin B 4 – Houyet B 0

Houyet se présente avec seulement 11 joueurs. Après 36 minutes, les visiteurs doivent faire face à une blessure et ne sont plus que 10. Ils terminent même les 25 dernières minutes à neuf, suite à une autre blessure. Au repos, le score est de 3-0. Schaltin inscrit un dernier but durant le second acte. Gérard, Lopopolo, Huberty et Renier ont alimenté le marquoir.

Feschaux 0 – Graide 3

La première période est équilibrée, mais les visiteurs rentrent tout de même aux vestiaires avec un avantage de deux buts, signés Duruisseau et Nicolas. La seconde période est tout aussi équilibrée, mais Feschaux loupe quelques occasions et même un penalty, qui lui aurait permis de se relancer. En fin de match, Jacob fixe les chiffres sur penalty.

Dinant B 6 – Haversin B 1

Les visités encaissent un but à la 15e. Dinant se réveille ensuite. "Il nous a fallu une demi-heure pour vraiment rentrer dans le match", indique Kévin Kadima. Tahier égalise et Marlier y va d’un doublé avant le repos. Dès le début de la seconde période, C. Drugmand inscrit un nouveau but. La domination visiteuse est encore récompensée avec un second but pour C. Drugmand et une rose de Puche dans les dix dernières minutes.

Entente Sommenoise 8 – Dion 0

Après vingt minutes, l’équipe visitée mène déjà 2-0, grâce à un doublé de Collin. Avant le repos, les visités accentuent leur avance par Avdyli. La Sommenoise domine la partie de bout en bout et ajoute cinq buts par Dewaele (2), Scigala et Della Torre (2).

Pessoux 4 – Mesnil 2

Les visités ouvrent le score rapidement par Rosier. À la demi-heure, Malengi double les chiffres, avant que Rosier n’inscrive un second but. En seconde période, Martinot relance Mesnil, via un doublé. Pessoux ne doute pas et se met à l’abri par K. Ansiaux.