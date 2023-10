En début de rencontre, les Auvelaisiens, privés de Corvo, Faye, Jeanmart, Marlier et Moretti, se créaient les meilleures opportunités. Declunder déflorait logiquement la marque (0-1). La pression sambrienne s'accentuait, mais les Rats, qui pouvaient compter sur leur dernier rempart, viraient en tête au repos (2-1).

La reprise était difficile pour les Namurois, au jeu trop stéréotypé. À 5-1, le coach Romainville prenait un temps mort et décidait de jouer son va-tout en évoluant avec Mercier en gardien volant. Sans succès. De 6-1, le score passait à 6-2, 7-2, 7-3 et 8-3. Pas de match de gala contre l'Inter Namêche pour les Auvelaisiens donc.

"Mon équipe s'est éteinte après un quart d'heure, regrettait le coach auvelaisien Régis Romainville, qui avait le bon goût de ne pas justifier la défaite par les nombreuses absences. Nous n'avons pas su accentuer notre avance dans cette période forte en jouant de malchance et en nous heurtant au portier local très en verve. Hamoir est ensuite entré dans la rencontre pour ne plus rien concéder. Notre jeu a manqué de liant. Certains l'ont joué perso et la mentalité était défaillante. Dans ces conditions, nous n'avons rien à revendiquer. Bravo à nos adversaires qui ont joué un match sérieux, appliqué, organisé et volontaire. J'ose croire que cette défaite nous remettra dans le droit chemin. Aux joueurs à faire leur examen de conscience."

Coupe de Belgique - tour préliminaire

R. Hamoir 8 - HB Auvelais 3

AUVELAIS: Mercier, Grande Y Lara, Montoisy, Roelen, Declunder (0-1, 7-3), Dumont, Surinx (6-2).

N2B

MS Jemeppe 3 - Pont-de-Loup 7

JEMEPPE: Dantinne, Barbach, Fabris, Liessens, Martella (1), Mélotte, Pauly (1), Taouchant (1).

N3C

Florennes United 12 - Sainte-Ode 10

FLORENNES: Ninnin, Cheront (1), Collinet (3), A. Delcourt (1), M. Delcourt (4), Jadoul, Nihoul, Zingle (3).

Sougné 10 - BS Anhée 4

ANHÉE: Galand, Beaufayt, V. Dubois, Jacquet, Nazé (4), Simon.