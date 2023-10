Arbitre: Demaret.

Cartes jaunes: Diomande, Becker, Angiulli, Olojode, Ruth.

Carte rouge: Becker (46e, 2 c.j.).

Buts: Olojede (1-0, 6e), Preudhomme (1-1, 27e), Eloy (2-1 pen., 56e).

EVELETTE: Prévot, Diomande, Eloy, Becker, Boussate (87e Dion), Kosova (60e Ruth), Hadim (68e Meuter), Toussaint, Marquez, Angiulli, Olojede.

FERNELMONT: Vandenkerckhove, Preudhomme (86e Marchal), Sacré, Lorent, Jacques (81e Lunzanga), Beguin, Houart, Vasseur (79e Lakhouil), Wauquaire, Van De Sande, Collard (28e Stas).

La rencontre démarre sans round d’observation, les visiteurs ayant décidé d’imposer un rythme soutenu dès l’entame des débats. Dès la 6e, sur un contre rondement mené, ce sont les visités qui vont prendre les commandes: Eloy donne en profondeur pour Olojede qui s’en va battre Vandenkerchove (1-0). Les Fernelmontois sont bien en place et vont recoller au score peu avant la demi-heure, l’excellent Sacré au coup franc, Preudhomme à la réception et ce dernier égalise (1-1). Juste avant la pause, Becker est exclu pour rouspétances. En seconde période, les visiteurs vont se heurter à un Prévot des grands jours. Ce sont finalement les visités qui vont empocher les 3 points grâce à un penalty transformé par Eloy après une faute sur Boussate. "On a bien débuté la rencontre, souligne le portier d’Evelette, Yohan Prévot. Mais après notre but, nous avons perdu notre foot. Fernelmont a fait un gros match." De son côté, le coach Benjamin Joine se montrait naturellement très déçu: "Pendant 25 minutes, nous n’avons pas eu voix au chapitre, ensuite nous avons fait plus que jeu égal, on ne mérite pas de perdre, on a fait un gros match, mais qui hélas ne rapporte rien".