Emines à nouveau défait à Boninne

"Pour récolter ce premier succès, explique le coach malonnois, Romain Tellier, on a montré du beau jeu et été très présents dans les duels. J’estime que notre classement ne reflète pas nos prestations."

À Jambes, c’était également le soulagement après la première victoire. "C’est un succès mérité, vu notre belle mentalité et notre envie, confie le coach Michaël De Troyer. Ce succès nous permet de revenir un peu sur les équipes qui nous précèdent. Dommage, le succès de Malonne."

Loyers B 2 – Petit-Waret 1

Si les visiteurs ouvraient le score à la 14e par Taouili, en vue du repos, Malenge égalisait. Alors que la physionomie ne changeait guère, à l’heure de jeu, Malenge mettait définitivement les Namurois aux commandes. "Vu le manque de présence de nombreux joueurs, je suis très déçu, conclut le mentor andennais, Nicolas Marino . Je dirai que c’est un manque de respect de leur part."

Spy B 3 – Leuze 1

Au repos, c’était toujours l’égalité, avec des buts de M. Mignon (1-0) et de Tallier (1-1).

En seconde période, les visités ont pris les échanges à leur compte, ce qui a permis à Delbene d’entériner le quatrième succès des "Spirous" de la saison.

Taviers 5 – Sclayn 1

Victoire logique et méritée de Taviers, qui a cependant dû attendre la seconde période pour faire la différence. En effet, au repos, c’était 1-1 avec des buts de Lombet (0-1) et de Perez. Dès que Pinsamaille eut signé le 2-1 à la 56e, les autres buts ont suivi, des œuvres de Hubert, Pinsmaille et Delvaux.

Jambes B 4 – Temploux 2

"Par rapport aux premiers matches, mes joueurs ont affiché une meilleure mentalité", confie le coach jambois Michaël De Troyer. Au repos, c’était déjà bien parti avec les buts de Roldan et de Fion. Si Cambier réduisait la marque, Jambes repartait de l’avant via Vanderstappen. Si Cambier inscrivait un second but, le dernier mot revenait à Roldan.

Flawinne 3 – Rhisnes B 2

Troisième succès pour Flawinne, face à Rhisnes, qui peine en ce début de championnat. "C’est très mauvais, suite à un manque d’envie", regrette le coach Omer Booms. Au repos, seul Siscot avait trouvé l’ouverture. La seconde période était plus animée, avec des réalisations de Maleve (1-1), Ajrhoud (2-1), Braibant (2-2) et Fleres (3-2).

Saint-Germain 2 – Bois-de-Villers 5

"Le score ne reflète pas la physionomie du match", estime le coach visité, Matthieu Conobert. Si Schor ouvrait le score (1-0), Notte égalisait, avant que Schoonjans ne signe le 2-1 au repos. Après le 2-2 de Hubeaux, Saint-Germain ratait plusieurs occasions de faire le break. Finalement, Notte et Tasiaux alourdissaient la marque.

Grand-Leez B 0 – Malonne B 3

Dur week-end pour les visités, après la nouvelle défaite en P1 de l’équipe A. C’était encore 0-0 au repos. Dès la 46e, Hubaux déflorait la marque. Malonne était lancé et comptait sur Mantia (penalty) et sur Hontoir pour connaître un premier succès.

Boninne 5 – Emines 3

Le match du week-end a vu les Boninnois infliger un troisième revers consécutif. La première période était tout à l’avange des Boninnois, survoltés. C’était en effet 5-1 au repos, avec des buts visités de Stragier, Debens, Masper (2) et Jonet. À Emines, seul Bombey a marqué. En seconde période, Boninne songeait à gérer les échanges, ce qui permettait à Emines de réduire l’écart par Marchal et Gego.