Ciney B remporte le derby condrusien : "un déclic" selon Michel Grégoire

Du côté du Condrusien, l’entraîneur Yves Vancraen tient à rester positif malgré cette défaite un peu inattendu."C'est notre première défaite de la saison, on sortait d'un 18 sur 18, il n'y a rien de mal fait. Je suis convaincu que Dinant va perdre des plumes à un moment donné. Il est vrai que j'espérais venir à ciney et prendre au moins un point mais ça arrive. Cependant, mon infirmerie se remplit au fil des semaines, j'ai 7 blessés sur mes 22 joueurs, il ne faut pas que ça se transforme en hécatombe."

Ciney 3 B - Condrusien B 1

Ibraimi profite d'une erreur défensive pour faire 0-1 après 4 minutes, les 2 équipes se procurent des occasions mais le score reste le même à la mi-temps. Dans le second acte, les visiteurs reviennent avec de nouvelles intentions, Herbiet égalise à la 50e. Ciney continue ses offensives mais manque de réalisme, Baudoin fait 2-1 à 10 minutes du terme. Les visiteurs poussent pour prendre au moins un point mais Arnauts tue tout espoir dans le temps additionnel.

Bièvre 8 - Rienne 1

Après une ouverture du score à la 5e de Bièvre par Lessire, les visités déroulent. Les buteurs sont: Mayanga, Cordy (2), Collard (2), Dujardin (2). Rienne a été valeureux et n'a rien lâché, Collin sauve l'honneur visiteur à la 60e.

Houyet 4 - Beauraing 1

Houyet rentre bien dans sa rencontre et ouvre le score à la 8e par Pierret. Aucune des deux équipes ne parvient à prendre le jeu à son compte et la mi-temps arrive sans qu'il n'y ait d'autres occasions. Ongono fait 2-0 à l'heure de jeu puis s'offre un doublé à la 67e. Godefroid réduit l'écart à la 86e, Ivaldi fait 4-1 dans le temps additionnel.

Natoye 0 - Dinant 2

Les Dinantais ont l'ascendant dans le premier quart d'heure, mais manquent de réalisme. Ensuite le match s'équilibre, Houbion ouvre le score sur penalty à la 36e. Après la pause, Lamquet creuse l'écart à la 50e. Ensuite Dinant a plusieurs fois l'occasion de tuer le match mais galvaude ses occasions. Natoye pousse en fin de rencontre mais le score ne bougera plus.

Faulx 2 - Sinsin 4

Faulx rentre bien dans son match et se crée plusieurs occasions mais aucune ne finit au fond des filets. Kasembele fait 0-1 à la 36e. Sverzut Fontaine égalise dans la foulée. Nicosia fait 1-2 juste avant la mi-temps. Dès le retour des vestiaires, Pairoux fait 2-2. Braet permet à Sinsin de passer devant à la 63e. Chisogne fait le break 10 minutes plus tard.

Lustin B 5 - Achêne 5

Les Lustinois débutent bien le match mais n'arrivent pas à ouvrir le score. Hermant fait 0-1 à la 23e, Duchateau égalise dans la foulée puis Delforge fait 2-1. Colette égalise à la 35e. En deuxième mi-temps, Hermant fait 2-3 puis 2-4 dès la reprise. Brichart réduit l'écart à la 60e, Hermant s'offre un quadruplé 7 minutes plus tard. Lustin joue le tout pour le tout et pousse, Delforge fait 4-5 sur penalty à la 70e puis Duchateau égalise dans le dernier quart d'heure.

Anseremme 2 - Miécret 0

Anseremme rentre bien dans la rencontre, Romainville ouvre le score à la 20e, Miécret réagit et le match s'équilibre. Au retour des vestiaires, Miécret domine mais manque de réalisme, Winschermann fait le break à la 70e.

Assesse B 2 - Naninne B 3

Le premier quart d'heure est naninnois et leur permet de mener 0-2 par Pochet et Lefèvre. Assesse réagit et Vanderschueren fait 1-2 avant la mi-temps, Platzbecker profite d'une erreur défensive pour faire 3-1 dans la foulée. Au retour des vestiaires, Assesse a de nouvelles intentions, Piedboeuf réduit l'écart dès la reprise. Assesse continue de pousser mais le score n'évoluera pas.