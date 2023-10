18-14, 23-8, 18-12, 19-5

BONINNE B: Gilliard 4 (1x3) Laloux 0, Delahaut 2, Philippe 2, Lakkerwa 0, Bussmann 0, Brus 9, Deroisy 0, Fivet 0, Hubaut 21

Alors que c’était le match attendu du week-end, il n’en a rien été. Si les Boninnoises ont existé durant le premier quart (18-14), les Castors ont pris trop facilement le dessus pour déjà plié la rencontre au repos (41-22) et n’ont jamais revu les filles de Florent Seidoff pour le reste de la rencontre (78-39). "Mes filles n’ont montré aucune envie, aucune motivation, râle le coach namurois. Hormis Brus et Hubaut qui ont été à niveau, ce n’est pas suffisant face à l’armada brainoise. J’attends une réaction contre Ottignies."

Loyers 58 – Quaregnon 49

16-9, 24-13, 15-10, 13-17

LOYERS: A.Ernoux 6, Bricq 8 (1x3), Derochette 0, Gérard 4, Moeys 16, Hubin 0, Frocheur 7, J.Ernoux 7, Dandois 11

Après deux grosses défaites concédées face à des équipes liégeoises, les filles de Jean-Jacques Jacobs, ont fait le job et enregistrent leur deuxième victoire face aux Boraines. Après une première période pratiquement parfaite (40-22), les Loyersoises ne se sont pas fait surprendre et s’imposent logiquement 58-49.

Natoye B 49 – Courcelles 50

14-13, 7-10, 12-15, 16-12

NATOYE: Delvaux 0, Masson 3 (1x3), Lambert 5 R.Arts 3, Bouvier 3 (1x3), Gilkinet 7, Gilson 2, Mention 0, Clabodts 13 (2x3), Despeghel 0, Giaux 12 (2x3)

Il s’en est fallu de peu pour que les Condrusiennes décrochent leur premier succès de la saison. "Il a fallu quelques détails pour que joue en notre faveur, explique le coach natoyen, Amory Cleymans. Il y a eu un gros mieux en défense. Il en manque de peu en attaque. Ça sera la prochaine fois contre Sprimont."

Prayon 72 – Profondeville 44

19-4, 19-8, 22-15, 12-17

PROFONDEVILLE: Delveaux 6 (2x3) Didion 0, Lizin 11, Bouillon 6, Arnould 2, Flahaux 6, Gaux 0, Bouchat 4, Bernard 9

Jordan Mouchart avait prévenu que les débuts de rencontre conditionnent la suite de la partie de son équipe et ça a été le cas samedi soir à Prayon. Après un départ plus que catastrophique (16-2), les "Bleues" n’ont jamais réussi à réagir et ont subi le jeu liégeois. "Nous n’avons jamais été dans le rythme, explique le mentor mosan. On peut dire que ça été un off-day de la part de l’équipe. Ce n’est pas mettre la pression sur les filles, mais il faut une victoire au prochain match."