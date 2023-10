Arbitre: Ponsar.

Cartes jaunes: Robert, Pires, Ansiaux, Broyer, Dasty, Jadoul, Pétrisot, Vanmackelbergh.

Carte rouge: Pires (43e, 2 c.j.).

Buts: Ferreira (1-0, 8e), A. Delcourt (1-1, 48e).

BEAURAING: Delobbe, Robert, L. De Becker, T. De Becker (62e Baudoin), Pires, Ansiaux, Diskeuve (68e Pirard), Broyer, Ferreira (77e Ronsijn), Dasty (90e Minet), Dardenne.

FLAVION: Unver, Lamock (88e Bodart), Jadoul, Mamona (86e Hendrick), Goossens (64e Vanmackelbergh), Deghorain, Pétisot, M. Delcourt, A. Delcourt, Michiels, Collart.

Sans un grand Unver, Beauraing qui a joué plus d’une mi-temps à 10 suite à l’exclusion de Pires l’aurait sans doute emporté. On joue à peine depuis 8 minutes quand Ansiaux déborde, offre un caviar à Ferreira qui ne se fait pas prier pour donner l’avance aux siens (1-0). Fernelmont pense égaliser dès la 15e mais la tête d’A. Delcourt passe de peu à côté. A. Delcourt gagne ensuite son duel avec son défenseur et trompe Delobbe (1-1). Il n’y en a plus que pour les visités: Dasty (piquet), Ansiaux, Pirard (par deux fois) et Ronsijn vont tomber sur un Kérim Unver des grands jours. Dans une rentrée aux vestiaires très tendue, le coach Eddy Morue était satisfait de pouvoir repartir avec un point. "Malgré notre supériorité numérique, soyons heureux avec une unité, dit-il. Beauraing méritait la victoire". L’excellent Unver ajoutait: "Ce fut très compliqué, nous aurons une grosse réunion mardi, une sérieuse remise en question s’impose". De son côté, Stéphane Toupet se montrait très déçu: "C’est désolant, je n’ai pas de mot . Je n’ai pas pour habitude de critiquer les arbitres, mais cela devient frustrant. Au niveau qualité de jeu, je n’ai rien à reprocher à mes joueurs."