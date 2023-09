P1 Namur : les rencontres du week-end en direct

Le leader spirou passera un nouveau test ce dimanche à l’épreuve de Nismois invaincus à domicile et qui entendent bien le rester. Idem pour Biesme à la poursuite du trio de tête après son retard à l’allumage : les Biesmois sont confrontés à des Loyersois jamais aussi redoutables que lorsqu’ils ont une revanche à prendre sur leurs dernières prestations. Quant à Grand-Leez, où le vestiaire a mis les choses à plat cette semaine, le déplacement à Chevetogne met de nouveau en danger le début de saison des "Verts", pas à leur place devant la lanterne rouge au classement. On jettera aussi un œil attentif sur le derby mosan entre l’Union Dinantaise et Anhée… Un clasico du coin en quelque sorte, enfin quand il s’agissait du FC Dinant par le passé...