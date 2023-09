Arbitre:Braley

CINEY: blessés: Antoine, Claude, Marrazza ; retour: Lambrechts.

MONCEAU: Lefevere se fera opérer des ligaments croisés (genou) la semaine prochaine. Sylla (cœur) devrait pouvoir reprendre.

Largement battu à Schaerbeek (4-1) la semaine passée, Ciney veut redresser la tête chez lui contre Monceau, comme l’indique le gardien Mattéo Monteleone. "Nous avons perdu des points dans des matchs où cela ne devait pas être le cas et c’est le moment de rattraper ces erreurs. Il serait bon de gagner pour se relancer directement et éviter de douter. " Auteur d’un bon début de championnat, Mattéo est un peu frustré par la situation de ses couleurs et espère retrouver le chemin de la victoire assez rapidement. "Je pense avoir livré de bons matchs, mais j’ai déjà encaissé treize goals. En cinq matchs, cela fait beaucoup. J’ai fait mes matchs et l’équipe aussi à certains moments. Je sais que je peux faire mieux et l’équipe également."

Pour ce duel, Manu Rousselle doit se passer des deux atouts offensifs: Tom Antoine s’est fait une entorse alors que Jérôme Claude est bloqué du dos. Lambrechts rentre par contre de suspension.