Samuel Iannetti, nouveau coach adjoint à Aische: "Ce n’est pas un pas en arrière"

Après 16 saisons en équipe première dont 14 à l’échelon national, Sam s’est tourné vers le coaching. D’abord comme joueur-entraîneur à Jemeppe dès 2016, ensuite comme adjoint à Monceau et enfin comme entraîneur principal à Mont-sur-Marchienne. Après trois saisons sur le banc de cette P1 avec qui il a terminé 8e du dernier championnat, il a décidé de prendre un peu de recul. "Puis Aische m’a appelé, détaille le grand Sam. Je connais Jérôme mais surtout David Delfosse qui était dans mon staff à Jemeppe. Je n’arrive pas du tout dans l’inconnue." Après deux entraînements dans son costume de T2, Sam sent qu’il a fait le bon choix. "Sans manquer de respect pour les divisions provinciales, j’avais envie de retrouver un niveau plus prestigieux et des exigences plus sérieuses. Et pour moi, je ne considère pas du tout mon passage de T1 à T2 comme un pas en arrière ou une régression. Que du contraire, le projet aischois est séduisant, c’est une valeur sûre de la D3 avec des ambitions. Ce qui importe, c’est la cohésion du staff et l’envie d’avancer dans la même direction."

Détenteur du diplôme UEFA B, Sam se donne le temps de passer à l’étape supérieure. "Je n’ai que 41 ans, j’ai de la marge, confirme l’ex-attaquant qui donnait encore de sa personne quand il coachait en P2. Ici, à Aische, tout va plus vite, je risque d’être ridicule (rires). Mais quand on fera du spécifique attaquant, je ne serai pas loin, j’ai besoin d’être au contact et de jouer avec l’équipe." Jouer, ce qu’il fait d’ailleurs encore le vendredi soir en Vétérans avec Monceau. "Ça booste mon ego, je marque facilement avec les vieux", se marre le nouveau T2 aischois avant de vite retrouver son sérieux en évoquant le derby: "J’ai suivi Aische à distance depuis l’entame du championnat et le 1-6 de la semaine passée, tout bien réfléchi, ce n’est peut-être pas une mauvaise chose. J’ai trouvé un groupe particulièrement concentré et déterminé à se remettre en question mardi. Cette claque, c’est un bon signal, une bonne remise en question. Pour performer, il ne suffit pas de prester". Couvin, son ancien club, est prévenu.