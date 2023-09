ONHAYE: incertain: Lambert ; blessé: Afflisio.

PERWEZ: blessés: Srihi, Pelizza ; incertains: F. et M. Kocabas, Salles.

Tout baigne chez les Walhérois. Si Afflisio poursuit sa revalidation, Lambert, lui, reste prudent suite à une douleur au dos. Quant à Kembi, il a reçu une bonne nouvelle puisqu’en appel de sa suspension d’une journée, sa carte rouge a été jugée suffisante. De retour sur son synthétique après le succès à St-Symphorien, Onhaye veut continuer à surfer sur la bonne vague. Pas question pour Lionel Brouwaeys de prendre l’adversaire de haut. "C’est un match piège comme ils le sont tous chaque semaine, insiste le coach. Perwez vient de monter et n’aura strictement rien à perdre. C’est une équipe joueuse avec quelques bonnes individualités, dont Salles, que tout le monde connaît. À nous d’imposer notre jeu et d’aller de l’avant pour signer une sixième victoire." En face, les protégés de Jean-Claude Delmoitié ont conscience de l’immense défi qui les attend face à la seule équipe des séries nationales à ne pas encore avoir encaissé. "On le sait et ce n’est une surprise pour personne, Onhaye n’a pas sa place en D3 puisque cette équipe possède déjà un noyau assez étoffé pour performer en D2, souligne le mentor perwézien. L’objectif sera de les embêter le plus possible". Perwez sort de deux défaites consécutives et n’a toujours pas pris le moindre point en dehors de ses bases. "Mais le contenu était bon, ajoute le coach. À nous de profiter des quelques occasions que nous aurons pour au moins en mettre une au fond et surtout de nous montrer compacts et imperméables défensivement. Nous devrons donc être 100% concentrés si nous voulons réaliser un exploit." Th.M.