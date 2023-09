TUBIZE: suspendu:Mano Van Onsem.

MEUX: suspendus:Paquet, Rosy ; blessés: Mazy, Paulus ; retour: Van Hyfte.

Le premier succès en championnat face à Verviers a un peu détendu l’atmosphère rue Janquart. "Elle n’était pas irrespirable, tempère Laurent Gomez. On ressentait surtout de la frustration. On a bien travaillé cette semaine et j’espère pouvoir enchaîner pour que Meux retrouve le classement qui lui correspond mieux." Mais Tubize, deuxième derrière les impressionnants montois et invaincu après 5 matchs, constitue un sacré morceau. "Depuis que je suis à Meux, quand on joue contre eux, ce sont souvent des matchs engagés, plaisants et spectaculaires, ajoute Laurent. Si leur grand terrain les avantage, je reste convaincu qu’on est capable de bousculer cette équipe contre qui il ne faut faire aucun cadeau."

Si Paquet est suspendu, par rapport à la semaine dernière, Van Hyfte rentre dans un groupe que quitte Farikou, remplacé par Renzulli. "Il sort de deux bons matchs en P1", conclut le coach.

Au stade Leburton, le coach tubizien Mohamed Bouhmidi prévoit aussi un duel équilibré: "Il serait un peu dangereux de limiter l’équipe de Meux à une équipe qui défend et joue en contre-attaque. J’ai énormément de respect pour Laurent Gomez et son travail, et de ce que j’ai pu observer, Meux a bien évolué dans son football. On a souvent concédé des partages face à cette équipe, il sera important de faire déjouer les pronostics. Notre objectif est de rester dans le sillage de Mons, et de faire en sorte de limiter le plus possible l’écart de points avant de les affronter."