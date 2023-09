NISMES: absents: Broutin et M. Fraiture ; incertain: Hallaert.

SPY: blessé: Murrone.

Défaits la semaine dernière à Chevetogne (0-1), les Nismois veulent renouer le plus rapidement possible avec la victoire et garder leur brevet d’invincibilité à la maison. «Nous n’avons pas réussi à concrétiser nos occasions, résume le coach des Crayats, Sam Cabaraux qui ne sait pas encore si Hallaert sera opérationnel à 100 %. Face à Spy, il faudra les concrétiser car les joueurs de Rudy Anciaux en concèdent très peu. Au foot, il faut marquer un but de plus que son adversaire. C’est simple le football mais on a toujours plus facile à le… compliquer.»

"Trop tôt pour déjà parler d’un sommet"

Si la défense des Spirous constitue un de leurs points forts, le coach fagnard en voit un autre. «Ils ont des éléments assez rapides avec des Duchesne et des Hanicq notamment», ajoute le Nismois. Après six journées, personne n’aurait pu penser que les Écureuils se rendraient à Nismes avec l’étiquette de leader. Et encore moins leur coach, Rudy Anciaux, toujours très prudent. "Je ne considère pas ce déplacement comme un match au sommet, tempère le T1. Il est trop tôt pour ternir ce discours. Nous jouerons sans pression, pour faire un bon match et montrer le meilleur de nous-même. Et je serai heureux également de recroiser José Wallon, membre du comité et ancien dirigeant de la balle pelote nismoise."

Evelette - Fernelmont (Samedi, 20h30)

«Ils sont capables de battre tout le monde !»

EVELETTE: Blessés: Rosmolen, Benothman, Baudoin, Ates; Suspendu: Ntwali; Incertains: Marquez, Boussate; Retour: Dion.

FERNELMONT: Blessés : Carpiaux, Jacques, Leblanc, Mparsakis, Poncin. Suspendu : Quevrain. Absent : K. Sacré. Retour : Stas; Incertain : Wauquaire.

Fernelmont se déplace ce samedi soir chez un des ogres de la série. Avec une défense affaiblie vu le nombre d'absents, peut-on, dès lors, imaginer que ce soit mission impossible? «Nous jouerons tous les matches pour gagner les trois points, explique Benjamin Joine. Nous n'allons pas y aller en victimes consentantes». «Fernelmont est une équipe difficile à jouer, dit Olivier Cauz, ils sont capables de battre tout le monde quand ils sont dans un bon jour. Il y a pas mal de jeunesse dans leur noyau. À nous de ne pas tomber dans la facilité comme la semaine dernière à Beauraing, mai les joueurs en sont tout à fait conscients».

Dinantaise - Anhée (Samedi, 20h)

«Un derby, ça se gagne»

DINANTAISE: Blessés: Daxhelet, Pirson, Leyssens, Colin; Retour: Colot.

ANHEE: Blessés: Delhauteur et Antoine; Suspendu: Ravet; Absents: Dubucq (vacances) et Martin (travail).

Gros derby mosan au programme des hommes de Vincent Strobbe, l’occasion de briller devant une belle assistance. «On s’attend à avoir du monde avec notamment la présentation des équipes de jeunes du club. Ce sera un match très disputé face à une surprenante équipe d’Anhée qui au fil des semaines, avec des retours et certains renforts, est devenu une équipe solide. A domicile, on se doit de tout donner pour l’emporter» confie le T1 dinantais.

Anhée découvre cette P1 même si en avril 1946, ce match avait attiré 1200 personnes au terrain de «la Casserole» Et ce sont les «Oranges» qui y étaient passées: 0-4. Mais en 47-48, ils gagnaient 4-1 chez eux et 0-1 à la Citadelle. Et ce dimanche? «Notre début de saison est satisfaisant. Mais un derby reste un derby. Un match test. Nous respectons cet adversaire.»

Chevetogne- Grand-Leez (Samedi, 20h)

CHEVETOGNE: Incertains: Dessart et Struvay; Blessés: L. Minon, Cowez, Sevrin, Viguen; Retours: P. Minon, Hanquet.

GRAND-LEEZ: blessés: Depireux, Gilles.

«Nous recevons un Grand-Leez en quête de points et qui ne se présentera pas en victime consentante, explique Michaël Desille. J’attends de mes joueurs, comme le week-end dernier qu’ils rentrent directement dans le match avec envie et détermination. Il nous faut tout faire à domicile pour prendre les points et nous sauver le plus rapidement possible. Mais j’insiste, notre adversaire ne se trouve pas là où il devrait être.»

«J’espère que la discussion que nous avons eue mardi a fait du bien à tout le monde, avance le T1 gembloutois Dany Verkamer. Nous devons maintenant mettre des actes sur des paroles afin de trouver cette dynamique, présente en semaine, mais qui fait défaut le week-end. Dans cette optique, le déplacement à Chevetogne tombe à pic. Si nous n’avons ni mentalité ni caractère samedi soir, nous ne nous en sortirons pas. J’ai confiance dans le groupe.»

Meux B - Rochefort B (Dimanche, 15h)

Les Verts se méfient des Unionistes

MEUX B: Blessés : Bodart, Chauviaux, Cloots; absent : Rouffignon; retour : Lecomte

ROCHEFORT B: Absents: Colin; Blessés: C Mahin, Feyes.

Le nul ramené de Loyers a satisfait Clément Moors avant de recevoir, selon lui, un candidat au titre. «Je me méfie des Marcassins, souligne le T1 meutis. C’est une formation composé de joueurs expérimentés et leur début de saison est plus que satisfaisant. Celà fait maintenant 180 minutes que nous n’avons plus encaissés. A nous d’être vigilant défensivement et de continuer à concrétiser les occasions que nous nous créons.» «Ce sera un déplacement compliqué, dit Grégory Servais, ils n’ont pas battu Spy par hasard. Ils sont dans la même situation que nous, avec la possibilité d’avoir l’un ou l’autre joueur venant de l’équipe A. Ce sera quoi qu’il arrive, un chouette déplacement, mettant aux prises deux jeunes entraîneurs de la série.»

Condrusien - Bossière (Samedi, 20h)

Michaël Noël affronte son cousin

CONDRUSIEN: Suspendu : Vestens; Blessé : Lecomte; Retour : Legros, Kouadio.

BOSSIÈRE-GEMBLOUX: absents: Bernard, Ginion, Velghe; blessés: Fossion, Tallier; incertain: M. Lepage; retour: Bauduin.

À domicile face à un promu, les joueurs de Damien Trimboli veulent confirmer leur regain de forme. «Après notre nul intéressant de la semaine passée à Rochefort, nous devons continuer sur cette bonne lancée, dit l’entraîneur. Chez nous, nous jouerons pour la victoire.» «Si nous abordons ce déplacement un peu plus légers, nous devons rester prudents, prévient le mentor bossiérois Michaël Noël. Ce premier succès pourrait servir de déclic. Je pense que les joueurs ont compris le message véhiculé par notre victoire à Grand-Leez. Ce match me tient à cœur, car l’entraîneur du Condrusien, Damien Trimboli, est mon cousin. Nous sommes fort proches.»

Beauraing - Flavion (dimanche, 15h

Les points avant la manière

BEAURAING: Blessé: Gorge.

FLAVION : Absents : Helson et Lamour ; Suspendus : Dethise et Pessleux ; Incertain : Lamock ; Retours : Hendrick et Goossens

C’est pratiquement au grand complet que les Beaurinois se voient au-devant d’une rencontre qu’il faudra remporter face à un concurrent direct en bas de tableau. «C’est clair que ce match est importantissime: on se doit d’enregistrer une victoire pour enfin démarrer notre saison. Je devrai faire des choix pour composer la meilleure équipe pour affronter un adversaire qui a aussi besoin de points. Seul le résultat comptera, on devra tout donner pour l’emporter» précise Stéphane Toupet.

Après son gros revers de la semaine passée, les « Rouges » se rendent à Beauraing pour le match des « mal loti ». « Il faut viser rien de mieux que les trois points, explique le T2 démissionnaire, Laurent Lecocq qui s’en ira à l’issue de la rencontre. Zingle et Cheront ne sont pas sélectionnés pour ce déplacement.»

Biesme - Loyers (Dimanche, 15h)

Biesme pour la passe de trois

BIESME : Blessé : Dubois ; Absent : Depamelaere ; Retour : Blanchard

LOYERS: Blessés: De Fraipont, Delens ; Retours: Déli Bajraktari, Mathy

Dix sur douze pour les hommes d’Olivier Defresne qui reçoivent Loyers pour leur premier « gros » match à la maison. « La victoire à Flavion nous a donné de la confiance mais je m’attends à un bloc bas des Loyersois, explique le T1 djobin qui n’aspire qu’à la victoire. Chaque week-end, nous serons attendus, il faut s’y préparer et on l’est ! »

Deux matchs décevants de rang dont une défaite claire à Evelette, les temps ne sont pas bons pour les Loyersois. En recherche de son animation offensive, les Bleus pourront compter sur le retour de Mathy et Déli Bajraktari pour tenter de renverser la tendance face à Biesme.