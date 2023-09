En P3B, Dinant confirme ses ambitions

Après 6 journées de championnat, Dinant trône en tête de la P3B en compagnie du Condruqien B, ayant tout deux le maximum de points (18/18). Deux équipes au parcours quasi similaire, 27 buts inscrits de chaque côté, avec des défenses solides, les verts de "Hamois" ont encaissé (seulement!) 3 buts depuis le début de saison, tandis que du côté dinantais, les hommes du coach Olivier Baudelet et son adjoint François Mathelart, n'ont toujours pas pris le moindre goal, et ce, après plus de 540 minutes de temps de jeu. Mais du côté de Dinant, pas question de s'enflammer, comme l'explique le T1. "Notre début de campagne correspond totalement à ce que nous espérions, nous sommes dans la continuité de la saison dernière, où nous avions échoué de très peu au tour final (NDLR: battu par Philippeville). Ne nous cachons pas, dit Olivier Baudelet, Nous sommes, avec le Condrusien, les favoris annoncés de la série et le plus régulier". Dinant est très compétitif "J'ai la chance d'avoir un groupe quasi inchangé depuis bientôt trois saisons, enchaîne le coach, cette année nous n'avons transféré que 4 éléments pour former un groupe de 20 joueurs, cela permet d'avoir une certaine stabilité et de ne pas devoir à chaque fois repartir de zéro". A l'heure actuelle, le club est géré par un comité de 8 personnes dynamiques, très actives, dont Eric Paquet est le dernier arrivé et sponsor principal. Seul bémol, les Dinantais sont de plus en plus à l'étroit dans leurs installations, comme l'explique le vice-président, cheville ouvrière du club, Henri Kadima. "Nous avons un total de 13 équipes, une P3, une P4, une P1 dames, 2 équipes réserves et 8 équipes de jeunes, allant des U6 au U13, cela n'est pas toujours évident à gérer, dit-il, mais nous avons eu l'accord de la commune, afin de mettre l'éclairage sur le premier terrain, ce qui permettrait de libérer de l'espace pour les entraînements2. Avec 1 étoile au label, le club compte actuellement plus de 110 jeunes, sa plus grande fierté comme l'explique François Mathelart, responsable des jeunes en compagnie de Harold Houbion." Il y a 5 ans, le club n'avait plus aucun jeune, nous avons alors décidé de les relancer et nous pouvons être fiers, avance-t-il. Pendant la trêve, nous avons également la chance de pouvoir bénéficier des installations du BF Dinant, avec qui nous nous sommes associés, ce qui nous permet de continuer les entraînements". Vu sa belle évolution, le club est en permanence à la recherche de nouveaux formateurs...