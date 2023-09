Axel Dheur: "Je reste optimiste"

A l’occasion de la venue des Côtiers au stade Adeps de Jambes, Axel Dheur se penche sur le début de saison de son équipe. Un bilan mi-figue, mi-raisin, selon lui: "Au niveau comptable, c’est un peu léger avec un 4/15, entame le médian andennais. Même si nous méritions deux ou trois points supplémentaires contre Dessel ou Tirlemont".

Expérimenté, Axel Dheur estime qu’il faudra encore un petit temps d’adaptation aux Merles pour assimiler le niveau de la N1. "Entre la D3 ACFF et la D2, la différence n’est pas si sensible mais entre la D2 et la N1, l’écart est plus grand surtout avec des ténors comme La Louvière ou Gand qui sont habitués à un rythme professionnel, estime le fils d’Alain qui reste plutôt optimiste. Nous n’avons jamais été ridicules. Même à Gand, il y a de bonnes choses à retirer de certains moments du match. Le score est un peu sévère".

Le coach, Cédric Fauré et les joueurs ont rapidement effacé ce mauvais souvenir pour se reconcentrer sur le troisième match… de la semaine: "Nous n’avons pas le choix, constate Axel Dheur. Chez nous, où nous avons pris tous nos points actuels, nous devons viser un deuxième succès. Je reste optimiste si nous pouvons rester concentrés durant tout le match."

En ne tendant pas l’autre joue après la gifle reçue à la Chillax Arena.