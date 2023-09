Aische B: un fidèle serviteur du club pour assurer l’intérim

Le président Francis Duchêne et son comité prennent le temps de la réflexion pour désigner le successeur de Philippe Plomteux. "Plusieurs candidats ont déjà manifesté leur intérêt, souligne Francis. Mais on ne se précipite pas, on ne veut pas se tromper." Dans l’urgence, le club a demandé à Alain Denil d’assurer la transition. L’ex-capitaine, coach de l’équipe B il y a trois ans, a donné l’entraînement jeudi et sera sur le banc dimanche à Wépion. "Il n’a jamais vraiment quitté le club, ajoute le président. On verra avec lui s’il continue encore un peu."