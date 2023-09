Les quatre équipes promues de l’élite provinciale se retrouveront au complexe d’Anhée pour en découdre, ce samedi. Les dames ouvriront le bal, entre les championnes de Bastien Lorent et les Romedennoises de Céline Roulin, montées via le tour final des seconds de P1.

Les Mosanes ont entamé leur parcours par deux défaites sur le même score (3-1), contre de très bonnes cylindrées de la série. "Le premier match constituait déjà un bon test, car Chaumont est une formation qui joue la première partie de tableau depuis quelques années, estime le coach anhétois. Et nos filles l’ont relativement réussi, en prenant un set. On aurait peut-être pu faire un peu mieux, mais notre noyau est assez incomplet. Car, si Élodie Culot et Justine Hinck reviennent de maternité, Pauline Laloux et Madisson Jacquet attendent à leur tour un heureux événement. Je n’étais pas là samedi dernier à Floreffe, étant retenu par mon match à Genk, avec Bouillon. Mais, selon les échos reçus des deux côtés, elles y ont été très appliquées et ont affiché plus de combativité et d’envie. On a donc pu tirer de gros enseignements de ces deux rencontres. Et, clairement, ce n’était pas contre ces adversaires qu’il fallait absolument aller chercher des points."

Ce samedi, par contre, il vaudrait mieux commencer à engranger. "Oui, là, il faut en prendre, même si notre second tour devrait être plus tranquille. Notre statut n’est plus le même que l’an passé. En P1, on n’avait pas le droit à l’erreur. Ici, on vise le maintien, en y allant point par point", rappelle Bastien, qui a vu revenir Liselotte Delobbe et Anne-Aurore Bonato. "Elles avaient envie de reprendre et, vu l’étroitesse de l’effectif, elles nous rendront de fiers services."

Première "renversante" pour Romedenne

Du côté philippevillain, l’entrée en compétition s’est traduite par une première victoire, acquise à Gembloux (2-3). "On était pourtant mal embarquées, étant menées 2-0, explique Céline Roulin. Elles profitaient de l’apport de joueuses de leur N2. C’était donc assez fort en face. Par contre, une de leurs passeuses était blessée, ce qui jouait à notre avantage. Il a aussi fallu qu’on trouve nos marques, dans la vitesse de jeu surtout. Une fois qu’on y est arrivées, cela a mieux fonctionné. À 16-15 dans le troisième set, j’ai pris un temps mort et dis aux filles que ce serait bien, de renverser une fois la vapeur, de 2-0 à 3-2. Ce qu’on avait subi la saison dernière, justement… à Anhée."

Nanties de ces premières unités, les Romedennoises seront-elles plus sereines que leurs hôtes ? "On sait que, pour toutes les équipes montantes, le but est d’entériner le maintien le plus vite possible. Mais je sais aussi que la formation anhétoise bénéficie du retour de joueuses d’expérience, alors que, de mon côté, ce sont surtout des jeunes à former", signale la coach, en citant Jade Magis et Emma Desnel. "Amandine Decoux est aussi revenue chez nous, après un passage à Tchalou et des études de médecine", ajoute celle qui a conservé la casquette de présidente du club.