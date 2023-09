"On peut aussi gagner sans les D3" à Belgrade

Auteurs d’un début de saison tonitruant, les Tautis se sont mêmes payé le luxe d’infliger une lourde défaite à Natoye, l’un des ténors annoncés de la série. Il faut néanmoins souligner la présence – non-négligeable – de Mehdi Cerquarelli et Florentin Hucorne pour les guider sur le terrain, lors de leurs trois premiers succès. "On est évidemment heureux de ces bons débuts, bien meilleurs que l’année dernière, souligne Romain Vandekerckhove. L’objectif reste le maintien mais, si ça continue comme ça, pourquoi ne pas viser les play-off. " Pour l’heure, les jeunes Belgradois doivent confirmer leurs bonnes intentions lors du derby à Beez, sans l’aide des joueurs de D3: "C’est une bonne opportunité de voir ce qu’on peut faire sans Mehdi et Flo’, qui sont des joueurs de l’équipe première à part entière. On veut prouver que la R2 peut aussi gagner sans eux ", lance l’ailier, capable de punir à distance. J’essaye d’avoir davantage un rôle de scoreur quand ils ne sont pas là mais tout le monde peut alimenter le marquoir. En R2, ce ne sont pas les individualités qui comptent". Formé au club depuis ses quatre ans, Romain est bien conscient qu’il devra prendre davantage ses responsabilités cette saison, lui qui est repris en D3 chaque semaine:" J’aimerais forcément m’y implanter à long terme, mais je sais que ça prendra du temps. En attendant, je dois avoir un plus gros impact en R2. Jouer dans deux équipes permet d’emmagasiner du temps de jeu et d’accélérer notre développement."