Moniquet encore bien actif

Cela souligne d’autant plus son caractère, lui qui était encore parvenu à s’échapper sur la dernière étape montagneuse. Allant au bout de ses forces pour finir son troisième Grand Tour sur une bonne note. "En rentrant chez moi, je me sentais vraiment malade, ajoute le grimpeur landennais. Depuis, cela va mieux. Je me suis soigné, j’ai pris du repos. Je me sens rétabli. J’ai d’ailleurs repris l’entraînement."

Car sa saison n’est pas finie, loin de là ! Il va partir en Italie, pour les semi-classiques de la semaine prochaine. Avant de disputer le Tour de Lombardie. Il sera normalement au départ, pour la première fois, du Monument italien, lui qui avait pris la quatrième place, en 2020, de l’épreuve réservée aux espoirs. "Ensuite, je partirai pour la Chine et le Tour de Guangxi, une épreuve World Tour." Où il sera aligné avec Arnaud De Lie.