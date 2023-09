Loyers s’en va défier Fraire

Auteur d’un début de championnat sans faille, Beez héberge Malonne, qui se cherche encore. "Même si Malonne est en reconstruction, cela reste Malonne, une équipe compétitive et expérimentée. confie Hervé Forthomme A domicile, on abordera ce match concentré et rigoureux, pour tenter de rester invaincus dans ce championnat."

"Malgré nos deux défaites, rien n’est encore inquiétant, explique Antonin Gilet. Le groupe se forme petit à petit et les jeunes doivent encore apprendre. Quant à Beez, il s’agit d’une belle équipe, qui s’est renforcée dans le secteur intérieur. Ce n’est donc pas spécialement ce week-end qu’on devrait prendre des points."

Pour le reste, on suivra notamment le déplacement d’Erpent à Dinant. "On espère enchaîner, après notre victoire à Malonne, explique Nicolas Dermience. Si on avait gagné chez nous lors des deux derniers championnats, il faut savoir qu’Erpent reste une équipe difficile à manier."

"Ce n’est jamais facile dans la salle de Dinant, contre une équipe qui tourne bien en ce début de saison et s’est bien renforcée, prévient Pierre-Yves Delveaux. Il faudra mettre de l’intensité défensive pour espérer décrocher un résultat."