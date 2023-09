Louise Jacquemin offensive à Taviers

"J’étais dedans !" Louise Jacquemin avait un sentiment contrasté, dimanche, à l’arrivée de l’épreuve de Taviers. La cycliste brabançonne était satisfaite d’avoir flairé le bon coup, au cœur de la bataille dans cette dernière manche de la Women Cycling Series, à deux tours de l’arrivée. Grâce à une offensive portée juste avant. Mais elle a coincé et a été piégée dans une cassure, perdant le contact avec la tête de course et les douze dames élites qui ont filé vers la victoire, décrochée par la Néerlandaise Noa Jansen.