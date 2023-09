Auteurs d’une saison mitigée l’année dernière, les "Rouge et Noir" montrent un tout autre visage depuis le début du championnat. Avec un seul "moteur" dans l’équipe: le plaisir. "J’ai un groupe qualitatif et qui a envie en montant sur le terrain. Notre bon début de saison ne change rien à nos ambitions. Nous avons eu une entame d’exercice abordable, estime Benoit Plomteux, le coach leuzois. Bonneville sera un bon test pour nous. C’est une formation qui a des vues sur une participation au tour final. Ma vision des choses comme toujours que ce soit à domicile ou à l’extérieur sera de développer un foot de qualité", prévient le T1 des Keutures. "Ce sera un duel important surtout qu’il y en aura d’autres intéressants et que nous pourrions profiter des autres résultats", espère de son côté, Grégory Licour, le responsable sportif bonnevillois. Ce dernier s’attend à une partie assez serrée. "J’ai l’impression que nos deux noyaux sont de valeur assez proche. Nous aimerions continuer sur notre lancée d’un début de saison assez réussi. Mais, tout le monde reste assez serein. Aucune pression ne nous freinera". Probablement parce que les Orangés restent sur un match amical de qualité contre la P3 de Temploux en semaine et aussi parce qu’il retrouvera ses absents pour maladie. "J’ai le choix de la composition et ce sera un luxe", conclut-il.

Division 4 B

St-Gérard en danger contre les Gozettis ?

Le déplacement samedi soir à l’ombre de l’Abbaye de Brogne aura un goût particulier. Jérémy Jacques, le T1 flawinnois et Joël Romedenne, le comitard brognois partagent le même bureau à la Cour du Travail dans l’antre du Palais de Justice de Namur. Habitués à "débriefer" les résultats de la série ensemble le lundi, ce dernier sera à coup sûr, particulier. "Je suis content du début de saison de l’équipe", entame le responsable de St-Gérard dont la formation compte le maximum de points. La décision de changer de série sera-t-elle au final déterminante ? "La série B, plus technique, pourrait mieux convenir à notre style, espère Joël Romedenne. Le championnat ne fait que commencer". Trop tôt pour déjà tirer des conclusions définitives, en effet. "Le duel face à l’équipe de mon collègue sera à prendre au sérieux. Flawinne prône le même beau football que nous. Nous ne sommes pas dans les favoris mais nous ne craignons personne, prévient Jérémy Jacques, le citoyen taminois. Nous sommes bloqués dans nos ambitions avec notre équipe-fanion en P3. Mais, nous tenons endosser un rôle d’arbitre dans la lutte pour le titre, poursuit le mentor des Namurois. Contre Emines, nous avons raté un peu le coche alors que nous méritions à tout le moins un partage. Nous devrons améliorer notre efficacité devant le but pour revendiquer un bon résultat samedi soir. Nous n’aurons rien à perdre".

Division 4 c

La route continue à s’élever pour Hastière

Depuis la semaine dernière et leur visite chez un de leurs rivaux directs, Anhée, les Hastiérois de Quentin Mathieu ont quitté les faux plats du championnat pour aborder les cols. La visite de Tarcienne B, autre "sommet" à négocier avec succès leur permettra de situer la hauteur de leurs ambitions pour la (re)montée. "Nous enchaînons les gros matchs, constate le coach mosan. Mais que ce soit à domicile ou à l’extérieur, nous voulons l’emporter tout en n’oubliant pas de prendre du plaisir. Nous sommes dans la progression car nous bossons bien durant la semaine. Malgré notre succès à Anhée, nous devons rester les pieds sur terre car tous les matchs sont difficiles, prévient le coach des Blanc et Noir. Rien n’est joué à l’avance."

Avec le maximum de points également, les Mauves de Tarcienne se déplacent en toute sérénité: "Notre bon début de saison ne nous fait pas tourner la tête. Le plaisir reste notre priorité et si nous pouvons engranger un maximum de points, c’est encore mieux", estime l’entraîneur tarciennois, Alessio Di Padova qui a réussi à optimiser en un temps assez court un groupe équilibré entre jeunesse et expérience. Un mix qui pourrait ébranler le favori hastiérois. "Nous sommes plus des outsiders, sans autre ambition particulière que de nous amuser", conclut Alessio.

Division 4 D

Premier test pour l'Union DInantaise

Auteur d’un bon début de saison, Gedinne occupe actuellement la quatrième place du classement. Ce samedi soir, les joueurs de Kévin Fondaire et Christophe Bauvir auront l’occasion de jauger leur niveau avec la réception du leader, L’Union Dinantaise B. «Je m’attends un match compliqué face une belle équipe de l’Union Dinantaise, dit Kévin Fondaire qui s’est renseigné sur son adversaire. C’est une équipe qui marque facilement on devra être très attentif défensivement. J’espère que l’on pourra jouer notre jeu et bien faire circuler le ballon.» Les Gedinnois veulent confirmer les bonnes dispositions affichées depuis l’entame du championnat. «Notre début de saison est bon en plus des résultats, il y a aussi la manière. Les jeunes progressent de semaine en semaine et c’est bien là le principal.» En face, Olivier Hinne devra faire face à quelques soucis d’effectif. «C’est un match important pour nous et, un premier gros test. Gedinne mélange jeunesse et expérience et possède un peu le même genre d’équipe que nous. Sur son grand terrain, cet adversaire peut s’avérer redoutable. De notre côté, nous ne serons pas au complet et je vais devoir faire quelques changements dans notre équipe surtout que notre équipe de P1 joue également le samedi soir et aura aussi quelques absents. Il faudra composer avec cela. J’ai une sélection de quatorze joueurs et j’ai confiance en mes joueurs.» A-L.F