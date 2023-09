Les Boninnoises doivent réagir

Privé de ses cadres le week-end dernier, Jérémie Palix retrouve l’ensemble de son noyau avant de recevoir le dernier. "Sans ses locomotives Henket et Guiot, Neufchâteau réunit malgré tout un effectif qui se connaît et a poussé Ciney à la prolongation, rappelle le coach namurois. Je reste donc prudent, même si la volonté est de garder notre invincibilité à domicile. On devra se montrer intransigeant dans le contrôle du 1 contre 1."