Jamin fera moins de cyclo-cross cet hiver

"Oui, mais je ferai une saison moins intense que l’an passé", évoque le coureur de la formation BH Wallonie MTB Team. "Je vais la reprendre plus tard qu’il y a douze mois. Je ne serai actif qu’à la fin du mois d’octobre, je reprendrai le 21 sur une manche de la Coupe de France. Et on verra en fonction du programme avec mon équipe, qui va désormais intervenir sur certaines courses, mais pas toutes. Je peux toujours en faire d’autres, mais ce sera à mon initiative. Je commencerai donc plus tard et je finirai aussi cette saison de cyclo-cross plus tôt. Après le Championnat de Belgique, au début du mois de janvier."

Manque d’endurance

Pourquoi veut-il en faire moins en cyclo-cross cet hiver ? "Parce que j’ai senti qu’il me manquait un peu de fraîcheur au niveau de ma saison de VTT, poursuit Antoine Jamin. Ma saison de cyclo-cross avait été longue. Je l’avais prolongée parce que j’étais souvent appelé en équipe nationale, ce qui me faisait de belles expériences."

Comme sa participation au Championnat du Monde, sur le parcours d’Hoogerheide, aux Pays-Bas. "Mais, dans la foulée, je n’ai pas réussi la saison que j’espérais au niveau du VTT. J’en suis un peu déçu, même si cela n’a pas été catastrophique non plus. Mais cela n’allait plus trop en fin de saison, y compris sur le Championnat du Monde de mountain-bike, à Glasgow. Il me manquait de l’endurance. C’est dommage, car je sens que mon niveau est meilleur que l’an dernier."

S’il était chez les juniors en 2023, pour le VTT et la route, il va passer dans la catégorie supérieure pour la campagne de cyclo-cross 2023-2024. "Ce sera pour apprendre, prendre mes repères."

Une nouvelle participation à la manche de la Coupe du Monde de la Citadelle de Namur est-elle envisageable ? "En tant que première année chez les espoirs, cela me semble compliqué, mais rien n’est fait. Ce n’est pas mon objectif principal pour l’instant. Il sera plutôt d’apprendre. Mais aussi de prendre des points UCI."