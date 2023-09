PROFONDEVILLE: blessé: Sprimont ; incertains: Bastin et Schevers.

Deuxième match à domicile pour Ciney et déjà un second derby. Après un succès face à Gembloux, c’est Profondeville, actuellement leader invaincu, qui vient se frotter à l’équipe locale. "Il est clair que nous ne partons pas favoris, prévient le coach cinacien Grégoire Jacques. Profondeville est un candidat sérieux pour le titre avec une équipe forte dans chaque secteur de jeu. Mais un derby reste un derby et si nous avons une chance nous la saisirons."

Certes les Mosans sont à trois sur trois mais ce dimanche sera aussi leur premier déplacement de la saison.

"N ous savons que l’équipe de Ciney peut varier en fonction de son équipe de D3 mais qu’importe, je préfère me concentrer sur mon équipe et compter sur nos forces pour aller chercher une nouvelle victoire, confie le coach profondevillois Thomas Dustin. La saison ne fait que commencer."