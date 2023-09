Qui dit nouvelle division dit découverte hebdomadaire de nouveaux adversaires pour les joueurs de Yohan Balthazar, mais aussi des difficultés à se projeter contre une équipe liégeoise installée depuis de longues années en nationale. "On n’a pas de repère, avertit Antonin Laroche. J’ai juste côtoyé leur meneur, Martin Malengré (originaire de Hotton), à l’internat à Liège Atlas. " Si Ninane a perdu contre Sprimont pour son entame de championnat, le club des hauteurs de Liège s’est hissé, à l’instar de Ciney, en 8e de Coupe de Belgique. Prévenus, les Condrusiens tableront d’abord sur leurs certitudes: "On aborde le match comme tous les autres, en travaillant surtout défensivement. Les cinq-dix premières minutes serviront à prendre la température puis nous nous adapterons. Nous serons sans doute au complet: au vu de ce qu’il a montré dimanche, Marvins (Wutukidi) semble être de retour pour de bon." De son côté, le jeune Cinacien reste sur une belle sortie (10 points): "La différence physique entre la R1 et la D3 est impressionnante, mais je me sens de mieux en mieux, au fur et à mesure des rencontres. Le corps arbitral laisse plus jouer aussi."

Belgrade - Anderlecht (dim. 14 h 30)

Battu dans son match d'ouverture à Waterloo, le week-end dernier, Belgrade espère lancer sa saison dès ce dimanche, avec la venue d'Anderlecht, qui s'est quant à lui imposé la semaine passé face à Ostende.

"Il est clair que nous voulons gagner un maximum de rencontres à domicile, fait remarquer Didier Thémans, le coach belgradois. Outre le fait qu'il est important de rapidement gagner un match pour bien lancer son championnat, j'attends surtout une réaction du groupe par rapport à la prestation insuffisante de la semaine dernière. Il est, certes, trop tôt que pour nous mettre de la pression inutilement, mais il faut confirmer en championnat nos bons résultats réalisés en préparation. Attention à cette équipe d'Anderlecht, très athlétique, qui va nous obliger à jouer vite et surtout collectivement. Il faudra que, contrairement au match de Waterloo, plus de joueurs soient à leur niveau. Chez nous, devant notre public et avec une équipe complète, c'est toujours un peu différent"