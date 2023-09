Balon Perin : "louper les play-off nous a mis un coup"

Déçus de leur bilan en fin de saison dernière, les Profondevillois ont plus que jamais les play-off en tête: "les ambitions restent les mêmes que les trois dernières années: nous qualifier pour les play-off au minimum et aller le plus loin possible ensuite. On sait que beaucoup de facteurs peuvent venir bousculer nos plans mais la montée est dans toutes les têtes. Ce serait la cerise sur le gâteau, reconnaît Thibault Balon Perin. L’an dernier, nous avions une revanche à prendre suite à la défaite en finale en 2022 mais ça ne s’est pas du tout passé comme prévu. Passer d’être à deux matchs du titre à ne pas disputer les play-off nous a mis un coup ! Nous étions peut-être trop confiants". Pour arriver enfin à décrocher le titre, les Mosans ont recruté, intelligemment, sans chambouler un effectif qui a déjà fait ses preuves: "le transfert le plus simple était le retour de Théo Bastin, qui a toujours gardé contact avec le groupe durant ses quatre années à Loyers. Alexis Héraly et Amaury Pochet se sont intégrés très facilement aussi puisqu’ils étaient, chacun, déjà familiers avec plusieurs joueurs: Amaury avec les gars de Loyers, Alexis avec les anciens d’Erpent. Quant à Édouard Schevers, il connaissait moins le noyau mais c’est un jeune très avenant, qui a confiance en lui. Ils se sont tous fondus dans l’équipe directement et la philosophie de jeu reste inchangée. La mentalité générale a, elle, évolué dans le bon sens: nous sommes tous focus et prêts à donner le meilleur de nous-mêmes", assure l’athlétique ailier, formé au club depuis ses 11 ans.