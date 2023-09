Auvelais ne compte pas faire de la figuration en coupe

Le HB Auvelais sera donc le seul représentant namurois ce soir (à 21h à Hamoir). "J’ai eu l’occasion de visionner Hamoir, à travers les reportages locaux, lors de la demi-finale et de la finale provinciale, avoue le coach sambrien, Régis Romainville. C’est une équipe très bien organisée défensivement, qui joue avec un bloc et procède par des contres meurtriers. Nous ne serons certainement pas favoris, d’autant que nous serons privés de Faye (Union), Russo (en équipe B), Jeanmart et Corvo (blessure), et de Marlier et Moretti (travail). Nous prendrons ce match avec sérieux, comme un bon galop d’entraînement pour le championnat, où le maintien est la priorité. Il faudra aussi gérer les cartes bleues et les règles nationales. Une chose est sûre, au bar, nous ne devrions pas faire de la figuration."

Le noyau devrait se composer du gardien Mercier, des défenseurs Roelen, Montoisy et Grande y Lara et des attaquants Surinx, Dumont, Declunder et Moretti (?).