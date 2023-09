Philippe Plomteux remercié à Aische B qui cherche un entraîneur

Philippe Plomteux n’est plus l’entraîneur d’Aische B, treizième en P2A. "J’ai été remercié ce mercredi matin. Je suis abasourdi, très déçu. La raison est que le groupe ne me suit plus. Et ce groupe, qui n’a pas daigné en discuter avec moi, semble avoir orienté la décision des responsables du club de Aische. Trois ou quatre joueurs du groupe, les plus anciens, veulent décider de tout, dont de la tactique, et se sont sentis menacés par la présence de joueurs de D3. Je suis étonné que des joueurs décident, car je n’ai fait que ce que m’a demandé Jérôme Patris. L’entraîneur de la D3 me demandait de donner du temps de jeu aux joueurs qui en manquaient. Et je devais les aligner à des postes bien précis. Je devais donc les accepter, les faire jouer et les faire jouer à des places bien précises."