D2-D3 ACFF: les dernières nouvelles des clubs namurois

Meux

Rosy et Paquet sont suspendus et ne fouleront pas la pelouse du stade Leburton de Tubize. Van Hyfte rentre par contre dans le groupe. En appel de sa suspension de quatre matchs, Laurent Gomez a vu sa sanction réduite à une seule journée.

Rochefort

Hormis Gosselain, Uhia (revalidation) et Lazitch (suspendu), les Rochefortois sont au complet pour la venue de Stockay. Après avoir joué ce week-end avec la P1, "Sapin" Laloux pourrait faire son retour dans l’équipe. Gilles Lentz, suspendu deux journées, passait ce mercredi devant le comité sportif. Il est ressorti avec une sanction réduite de moitié.

D3 ACFF

Ciney

Tom Antoine s’est blessé (entorse) à Schaerbeek et est fort incertain pour la venue de Monceau. Jérôme Claude également. Bloqué du dos, le buteur n’a pas su terminer le match à Bruxelles. Si Lambrechts rentre de suspension, la mauvaise nouvelle pour Manu Rousselle, c’est la décision de Simon Berger… de ne plus venir. "Il n’a pas voulu jouer avec la P3 ce week-end et m’a averti mardi qu’il arrêtait, regrette le coach. Je ne comprends pas, il revenait de blessure puis de maladie et allait entrer en ligne de compte..."

Tamines

Campitelli purgera son deuxième et dernier match de suspension à Braine. Gourad est toujours en revalidation, tout comme Wuillot. Bah s’est contenté de trottiner mardi. Si Vassart et Owane sont blessés, Bulfon et Owane ont repris avec le groupe.

Balde rentre de l’étranger cette semaine.

Onhaye

Au repos ou aux soins ce lundi, les Walhérois se voyaient mercredi soir pour le premier entraînement de la semaine. "Lambert se soigne tout comme Max Afflisio, souligne Lionel Brouwaeys. Pour le reste, tout est normal ". Et tout baigne avec ce 15 sur 15.

Couvin

Vincent Ravyedts va devoir se faire opérer d’une hernie et manquera plusieurs semaines. Gouzli est incertain pour le derby en raison de son emploi du temps professionnel. Si Kabamba rentre de suspension, Chamkha reste suspendu.

Aische

Blessé au talon et suspendu, Gaëtan Joannes est indisponible pour le derby. Jules Gécé a repris les entraînements. Recep Turhan soigne toujours ses problèmes au dos.

Arquet

Bonne nouvelle pour Fatih Karabagli et Arquet: blessé à Flénu, le joueur évitera l’opération. "On passe donc de quatre à deux mois d’indisponibilité", se réjouit Denis Sulejman, toujours privé de Greg Martin, en vacances, pour se rendre à Manage. Gengler rentre par contre sa suspension et croise Benothman qui entame la sienne (2 journées). Si Vuza n’est pas encore apte, Fischer (épaule) et A. Mathieu (cuisse) sont blessés. Demoulin pourrait réintégrer le groupe.