Amaury Molle titré à Saint-Vith

Après une première boucle un cran en dessous du rythme de son adversaire Verviétois, Amaury prendra ensuite les commandes de l'épreuve dès la cinquième spéciale, et ne les lâchera pas jusqu'à l'arrivée. "Le plus difficile, c'est de ne pas se laisser distraire en assurant. On préfère donc garder un rythme soutenu pour être sûrs de rejoindre l'arrivée." Aux alentours de 20h15, après une dernière spéciale disputée de nuit, c'était acté, Amaury Molle et Thomas Walbrecq sont titrés. "C'est une réelle satisfaction de prendre le titre ici, à Saint-Vith et qui plus est avec une nouvelle victoire en RGT. Neuf ans après mon premier championnat, remporté à l'époque en RC5! Ce trophée, c'est aussi une réussite qui fait suite à plusieurs années d'expérience au travers de programmes internationaux auxquels j'ai pu prendre part! Ce double support officiel avec Alpine et MRF Tyres était pour moi une belle opportunité de promouvoir aussi bien un constructeur qu'un manufacturier pneumatique! Alors cette victoire c'est une consécration! Merci à tous mes partenaires pour leurs collaborations au fil des années!"

Thomas Walbrecq se dit lui "ravi que l'on ait pu réaliser un sans-faute ou presque tout au long de la saison, le titre RGT est une belle récompense pour le travail fourni que ce soit par l'équipe, les proches ou nous-mêmes."