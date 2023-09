Un Namurois chez les Buffalos

Les Merles risquent de croiser un jeune namurois lors de leur déplacement ce soir à la Chillax Arena d’Oostakker. Le jeune Malonnois, Maêl De Bondt (16 ans) pourrait être dans le groupe gantois qui fera face aux Noir et Jaune. Une "pépite" transférée lors du dernier mercato et qui avait porté le maillot namurois entre l’âge de 6 et 8 ans avant de rejoindre Charleroi puis Anderlecht. "Je me souviens avoir été aux Bas-Prés voir quelques rencontres avec mon papa. J’étais même monté sur le terrain avec les joueurs. Dommage que le stade soit désormais à Jambes car j’aurais bien aimé fouler la pelouse comme acteur".

L’international U 17 ne savait pas encore s’il serait repris au moment de notre interview "la décision tombera cet après-midi (lire mardi) après l’entraînement. Je reviens d’une blessure (entorse)".

Tout comme sa famille, toujours bien présente pour l’épauler (Patrice, son papa est l’ancien président de Malonne), Maël espère avoir la confiance de son entraîneur, Arnar Vidarsson et croiser la route des Merles sur le terrain. "Ce serait spécial de retrouver le club de mes débuts" concède-t-il. En attendant, le jeune Namurois continue d’engranger pas mal d’expérience dans la cité gantoise. "J’aurai bientôt un petit appartement sur place. Je faisais certains déplacements en train pour alléger ceux de mes parents". Tout est mis en place pour voir cet espoir du foot national continuer à progresser. "Cela se passe très bien, confirme l’intéressé. Nous avons un bon groupe où l’entente est excellente" confirme Maël De Bondt qui évolue actuellement plutôt à l’arrière gauche. "Quoi qu’il en soit je suis impatient et excité de pouvoir recevoir les Unionistes".