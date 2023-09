Passage de relais au Village Marathon à Malonne (vidéo)

La fratrie Fraiture, à la tête de l'organisation, c'est fini!

"Nous nous épuisons dans cette organisation. Cela prend énormément de temps, et cela pèse sur notre emploi du temps et notre vie de famille. Nous avons peur de continuer et de finir par mal faire les choses, faute de temps. Nous préférons donc passer la main", commence Gauthier Fraiture. Si, au départ, c'était un défi, un pari, de lancer la première édition, les deux frères, Manu et Gauthier, rêvent maintenant de pouvoir courir le Village Marathon. "Notre rêve, c'est qu'un groupe de personnes motivé reprenne le concept, si possible en suivant notre charte. Et quand nous parlons de charte, nous parlons notamment de l'engagement écologique, du prix démocratique et même du prix libre, de la convivialité, du minimalisme, du fait maison".

Cette année, pas moins de 94 athlètes franchissent l'arrivée du semi-marathon, appelé la "Trotte des Binauches", remporté par Simon Gillain et Amélie Van Caekenberghe. Le marathon, nettement plus long et donc moins accessible, réunit 36 participants et s'appelle la "Spéciale des Binamés". Cette spéciale est remportée par le Français du Triathlon Team Maubeuge, David Ardid, et Emilie Vandenborne. Et ceux qui le souhaitent ont également la possibilité de se relayer entre les deux semi-marathons, une version appelée le "Relais des Demi-doux". À ce petit jeu, devant les 6 autres équipes inscrites, Thibaut Robinson & Nicolas Kesteman se montrent les plus rapides.

Au total, ce ne sont donc pas moins de 144 sportifs qui répondent présents, dimanche matin, du côté du Hall Saint-Berthuin. Si vous vous sentez l'âme d'un repreneur, n'hésitez pas à contacter la fratrie Fraiture via l'adresse hello@thevillagemarathon.com ou la page Facebook de l'événement, "Village Marathon" pour faire perdurer l'épreuve dans le village malonnois et peut-être permettre à Manu et Gauthier de réaliser leur rêve et courir la course qu'ils ont créée...

Classements

Spéciale des Binamés : HOMMES : 1. Ardid David 03.16.19, 2. Dulon Olivier 03.30.44, 3. Delwiche Luc 03.33.44, 4. Dessambre Richard 03.46.43, 5. Boxus Bruno 03.50.21 ; FEMMES : 6. Vandenborne Emilie 03.55.00, 9. Fievez Laure-Anne 04.05.31, 17. Tahir Justine 04.30.10, 24. Van Den Eede Noelle 04.58.14, 30. Cuvelier Amélie,

La Trotte des Binauches : HOMMES : 1. Gillain Simon 01.32.00, 2. Bonte Gauthier 01.37.16, 3. De Vleeschauwer Dimitri 01.37.30, 4. De Clercq Antonin 01.41.25, 5. Makocki Michal 01.42.30 ; FEMMES : 7. Van Caekenberghe Amélie 01.46.04, 11. de Leval Audrey 01.50.57, 15. Urbain Elodie 01.53.15, 16. Nauwelaerts Claire 01.53.15, 23. Deliège Régine 01.58.06 ; Relais des demi-doux : 1. Thibaut Robinson & Nicolas Kesteman 03.20.38, 2. Valentin Brasselet & Antonin Colard 03.27.43, 3. Julien Dendas & Simon Dendas 03.36.35, 4. Jérôme Ruyssen & Catherine Elleboudt 03.40.45, 5. Damien Fontenoy & Anne-Julie Hastir 03.56.44