Oulukoff renoue avec la victoire à la Naninnoise

Sur la petite distance, l'athlète du Sambre et Meuse Athlétique Club, Julien Schiets, troque ses crampons de la piste ou des labourés contre des baskets et profite de l'entre-saison pour varier les plaisirs. La progression est là, puisqu'il devance un Jérémy Wanet très en forme ces dernières semaines et Naïm Parmentier. "Je connais bien le coin et je sais que le parcours risque d'être difficile. Je décide de suivre Jérémy, que je sais rapide, le plus longtemps possible. Dans la première difficulté, je passe en tête et je creuse petit à petit l'écart. Je suis surpris, mais forcément content de gagner, avant d'attaquer la saison des cross", raconte Julien. Chez les filles, le podium est formé par Florence Goffinet, Sarah Mahieddine et Maya Dussard.

La bande de copains de la team Trakks se retrouve au départ du 10,5 km. Damien Libert, leader du Challenge de la Ville de Namur, et les deux collègues, Renan Gossiaux et Nathan Lindekens, sont de la partie. Ils s'isolent tous les trois en début de parcours. "L'objectif, pour Nathan et moi, est de faire une course préparatoire avant le Marathon d'Amsterdam. Nous faisons donc quelques km avant la course, et il est également prévu d'en faire quelques uns en plus après. Le départ est donné et dans la première difficulté, nous nous retrouvons à trois avec Damien. Dans la partie commune avec La Printanière, autre manche erpentoise du Challenge, nous prenons la poudre d'escampette, Nathan et moi, avant de terminer sur une allure plus calme et faire un podium 100% athlètes Trakks", commente Renan.

La Jamboise Anaïs Oulukoff fait de plus en plus d'apparitions ces dernières semaines, et cette fois, le succès est à la clé. La jeune maman ajoute une nouvelle ligne à son palmarès déjà bien rempli, et devance Sarah Tallier et Florence Pirson. "J'avoue avoir un peu hésité à me rendre à Naninne, et puis je me suis dit que c'était l'occasion de faire une meilleure sortie que si j'avais simplement été courir seule. Le parcours est génial, certes exigeant mais très beau. La victoire, c'est une agréable surprise", ajoute Anaïs.

La prochaine manche du Challenge de la Ville de Namur est prévue ce dimanche 1er octobre, à Wierde, à l'occasion du Trail du Télévie du Tronquoy, sur des parcours de 6, ou 15 km pour le Challenge, mais également 26 km hors challenge.

Classements :

6,5 km : HOMMES : 1. Schiets Julien 23.46, 2. Wanet Jérémy 24.07, 3. Parmentier Naim 24.46, 4. Vanderstraeten Geoffrey 25.18, 5. Capelle Christian 26.00 ; FEMMES : 16. Goffinet Florence 30.11, 18. Mahieddine Sarah 30.33, 20. Dussard Maya 30.40, 24. Rock Stéphanie 30.58, 33. Storm Manon 32.30

10.5 km : HOMMES : 1. Gossiaux Renan 37.16, 2. Lindekens Nathan 37.28, 3. Libert Damien 38.14, 4. Leonet Mathieu 40.00, 5. Bruggeman Pieter-Jan 40.37 ; FEMMES : 24. Oulukoff Anaïs 47.02, 28. Tallier Sarah 49.12, 36. Pirson Florence 50.38, 41. Piraux Emeline 51.31, 45. Renson Laura 51.56, 46. Barbier Anne 52.58