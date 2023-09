Les Oheytoises ont déjà bien garni leur escarcelle

Le bénéfice déjà engrangé n’en est que plus précieux, pour un groupe qui avait réussi à laisser deux adversaires derrière lui, en fin de saison dernière. "Il faudra encore se battre pour s’en sortir cette année, mais je suis quand même plus rassuré, au vu de l’effectif à ma disposition", ajoute celui qui garde un œil sur toutes les forces vives du club en général, en tant que directeur technique. "On a fait monter trois filles qui évoluaient en P2, que j’entraînais aussi l’an passé. À savoir Cyrielle Van Landeghem, Emma Lengelé et Clémence Delbart. Non, personne n’est venu de l’extérieur. C’est notre volonté, de faire progresser nos jeunes, pour les intégrer en première, et de servir de tremplin vers le niveau supérieur pour celles qui peuvent y parvenir. Par contre, j’ai récupéré les filles qui étaient en Érasmus ou enceinte. Et notamment Alix Delhez, qui a repris après un heureux événement et nous fera beaucoup de bien, de par son expérience des divisions supérieures. Je suis content, car tous les postes sont dédoublés et toutes peuvent monter au jeu sans problème. Ce sera la principale force de notre équipe cette saison."