Le week-end des belles premières, pour les rameurs namurois

Et les résultats lui ont donné raison ! "Éléonore Moons et Sabrina Durant ont conquis le titre en double poids léger dames. Un gros coup réussi par ces jeunes, qui ont beaucoup travaillé et y sont allées sans complexe, avec leurs qualités, et ont ainsi prouvé tout leur potentiel."

L’entraîneur peut adresser les mêmes félicitations à son équipe de garçons (Augustin Ghiot, Vadim Kok, Julius De Gregorio et Grégoire Pichon), qui s’aligna en quatre de couple poids léger le samedi, puis en quatre de pointe poids léger le lendemain. "Dans la première, ils ont échoué à une petite seconde du podium, dans une course très rapide. Les vainqueurs ont d’ailleurs battu le record de Belgique et nos garçons, celui du club. N’empêche, ils sont revenus sur l’eau avec un esprit revanchard le dimanche, pour aller chercher la médaille d’argent en quatre de pointe", souligne Louis, qui avait emmené cinq de ses protégés pour constituer cet équipage. "J’ai dû faire un choix sur place et désigner Denis Tonglet comme cinquième. Mais il avait, lui aussi, travaillé tout l’été en vue de cet objectif."

Dans la moisson wépionnaise, figure aussi une médaille de bronze. "Mais il n’y avait que trois bateaux en quatre mixte", précise un entraîneur comblé.

Deux podiums en masters

Son collègue du Royal Cercle Nautique Dinantais peut l’être tout autant. "On a enregistré des résultats encourageants, dans les courses officielles comme dans celles annexes", confirme Christophe Finfe. Qui y est pour beaucoup, puisqu’il faisait partie des deux équipages anhétois à être montés sur le podium, en masters. "C’est la première année que la Fédération inscrivait cette catégorie à son programme des championnats, tellement la demande était forte en Belgique. On comptait d’ailleurs beaucoup de participants. En deux de couple, avec Olivier Grégoire, on faisait clairement partie des favoris. On a pris l’argent, derrière l’équipe d’Ostende et devant celle de Gand. En quatre de couple, là, on avait monté le bateau un peu en dernière minute, en compagnie de Sébastien Delieux et de Tiphaine Tallier. Et la course s’est bien passée. On a tout de même été un peu surpris, et contents, de terminer en troisième position, derrière des Liégeois et des Ostendais."

Le bilan dinantais s’est agrémentét d’une quatrième place, en deux de couple juniors. "Pour nous, c’est la grosse surprise, qu’ont réalisée Martin Ricard et Aymeric Laloux. Et ils l’ont fait avec la manière", se réjouit Christophe, qui met aussi en exergue la 4e place du jeune Florian Maquet (15 ans), en skiff juniors (course annexe). "Le fruit de sa belle progression."

Les 4 heures à Anhée

Le calendrier anhétois n’est pas épuisé après ces compétitions. Le samedi 7 octobre, à partir de 11 h, la Ligue organisera en effet, depuis le centre nautique du club, les 4 heures de l’aviron francophone. Une course en boucles de 4 km 300, ouverte aux membres de la LFA (ayant 19 ans cette année) et par équipes (avec changements possibles à la fin de chaque tour), que ce soit en skiff (2 à 3 rameurs), en double (4 à 6) ou en Yolette (10 à 15). "Une activité de promotion pour juniors sera aussi proposée. Un jeune rameur pourra inviter un ami non affilié, pour disputer des épreuves sportives (course à pied, ergomètre…) qui lui rapporteront des points", conclut l’entraîneur dinantais.