Le Roca, le club de Naomi Van Den Broeck, c'est (bientôt) fini...

La décision est tombée. Dans un an, le Roca fermera ses portes. Aux commandes depuis 17 ans, la présidente, Agnès Delhalle, vient de prendre une décision difficile, celle de fermer le club. "Après 60 ans d'athlétisme à Rochefort, sous différents noms, nous nous apprêtons à tourner une page. A refermer un livre. Je me suis battue durant des années, mon père avant moi, pour des pâquerettes. On me l'a encore confirmé cet été: nous n'aurons jamais de piste. Tout ce que nous pouvons espérer, c'est un terrain d'herbe. En cause, les pistes de Ciney et de Marche-en-Famenne, qui ne sont pas si loin, selon les autorités. Travailler dans des conditions pareilles, ce n'est plus possible. Nous avons survécu au Covid, aux inondations, mais à l'heure actuelle, il n'y a plus grand monde aux entraînements, les entraîneurs vieillissent, ils en ont marre, et c'est pareil dans le comité. Cela ne sert plus à rien de consacrer du temps pour une cause perdue", souffle, déçue, la présidente. Le Roca, pour Rochefort Athlétisme, compte encore une grosse vingtaine de membres dans ses rangs. Des membres qui n'auront d'autres choix que de quitter leur club de coeur. Non loin de la province luxembourgeoise, certains semblent se tourner vers le club de Bertrix. D'autres pourraient rejoindre l'Arch. Celle pour qui c'est le plus difficile, c'est Selma Van Kerm. Fierté de la présidente, Selma brille sur les épreuves handisport depuis déjà plusieurs années. "Malheureusement, c'est pour Selma que cela sera la plus difficile. Tous les clubs ne sont pas homologués et elle ne sait toujours pas où elle s'affiliera. Il en va de même pour Naomi Van Den Broeck. Elle veut laisser passer les JO avant de prendre une décision", complète Agnès. Si la Cheetah vit actuellement en Norvège, elle a en effet débuté l'athlétisme avec sa famille, au Roca, qui reste son club de coeur, auquel elle est toujours affiliée. Cette décision n'est pas juste un effet d’annonce, Agnès Delhalle l'assure. Dans un an, il faudra parler du Roca au passé. D'ici là, elle donne rendez-vous aux athlètes pour le dernier Cross du Roca, le 14 janvier à Wellin...