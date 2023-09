Le programme du 2e tour

Les affiches du deuxième tour de la coupe Albert Daffe (28 et 29 octobre), qui voit entrer les P1 en lice, sont connues. Comme prévu, il se déroulera encore selon la formule de mini-tournois à trois chez les dames (matchs en deux sets gagnants, avec troisième éventuel en 15 points). Les huit équipes victorieuses rejoindront les sept formations de promotion inscrites et la P1 de Namur (lauréate de la dernière édition) dans le tableau des 1/8e, qui proposera deux duels entre promotions (Lesse/Lhomme – Floreffe et Gembloux B – Anhée).