Jonathan Mulolo toujours au top niveau mondial

On s’est habitué à lire ou entendre ses exploits et, au fil des années, on a presque l’impression qu’il a toujours été là. Déjà présent très jeune avant ses études universitaires au niveau international, le karatéka namurois Jonathan Mulolo (fils de Jeannot et frère d’Ophélie, entre autres...) s’est encore distingué dimanche au championnat du monde de karaté de style Shotokan. À Matosinhos au Portugal, à quinze minutes de Porto, il décroche cette fois deux médailles de bronze, une en combat individuel et l’autre par équipes. Est-ce presque la routine pour Jonathan (29 ans), déjà médaillé de bronze à Liverpool l’an dernier dans ce championnat WSKA? "C’est parfois difficile de garder le niveau, surtout lorsqu’on relève de blessure avant un championnat mondial comme c’était le cas pour moi, confie-t-il de retour lundi soir du Portugal. La préparation avait débuté en août avec l’équipe nationale mais je me suis occasionné une déchirure musculaire de 2 ou 3 cm. C’était limite pour préparer ce championnat. On a choisi de faire de la kiné sportive réparatrice, ce qui m’a permis de garder un certain niveau physique pour reprendre de justesse l’entraînement. Mais je l’avoue : je ne savais pas du tout où j’en étais avant la compétition. C’est donc une bonne surprise." D’autant que Jonathan Mulolo a dû se farcir six combats pour décrocher cette médaille (défaite en demi-final. "J’ai battu un Tchèque sur ippon, un Suisse sur deux waza ari, jai profité d’une disqualification au 3e tour, avant d’écarter encore un Anglais 1-0 et un Portugais en quart de finale, énumère-t-il. Avec mon adversaire tchèque en demi-finale, on se connaît bien : un coup c’est lui qui gagne, un coup c’est moi. Cette fois c’était lui malgré une égalité à 3 secondes de la fin. Sur une dernière attaque mutuelle, les arbitres de coin ont donné chacun un point. L’arbitre central a tranché en ma défaveur. Cruel mais déjà content d’être là : j’avais peur de me reblesser durant tout le tournoi."