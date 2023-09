Au "Pays des des Drôles" à Fagnolle

La victoire sur la plus petite des distances, longue de 6 km, revient à Maximilien Ghislain. Il n'y a que quelques secondes qui séparent le vainqueur de son dauphin, Gauthier Dardenne, suite à une petite erreur de parcours. "Ce n'est pas le trail le plus"drôle"en ce qui me concerne. J'ai été malade toute la semaine, et alors que je suis en tête de course, je m'égare et je perds énormément de temps. Heureusement, sans céder la première place, mais cela ne se joue pas à grand’chose". Chez les filles, Anabelle Leplat décroche la première place et la 12e place au scratch. Au bout de 16 km, les premiers à rallier la ligne d'arrivée sont Grégory Frennet, Matthias Evrats et Adrien Hocquet. Alison Carpentier, Clémence Gardin et Alice Peeters forment le podium féminin. Sur les 25 km, le Cinacien Sébastien Thonet boucle le Challenge de la plus belle des façons, avec une victoire sur la course de clôture et une victoire finale. "C'est ma troisième participation, et les deux dernières fois, je me trompe de chemin. Autrement, je suis super-attentif du début à la fin. Damien Aubertin et Jérôme Van de Meerssche, qui terminent finalement 2e et 3e, essayent de me suivre sur les trois premiers kilomètres, mais je parviens à faire la différence dans la première descente. Je ne les revois plus ensuite et je poursuis à mon rythme le reste de la course, sans jamais faiblir malgré une fin de parcours assez compliquée. Avec la pluie de la veille, les chemins sont glissants et boueux. Je sens que les entraînements portent leurs fruits, et je me sens progresser de course en course", raconte le vainqueur. Perrine Boulenger signe la victoire, devant Valérie Seveno et Gaud Bauwens.

Il faut moins de 3h aux premiers athlètes pour rejoindre la ligne d'arrivée sur les 35 km. Si le parcours est boueux, il n'est pas trop technique et il est possible de garder une bonne allure malgré les kilomètres. Cyril Desmet et Sébastien Trochain sont les deux seuls à passer sous les 3h. François Massons termine 3e, juste au-delà. La plus Belge des traileuses françaises, Ninon Legendre, s'impose avec 16 minutes d'avance sur Ophélie Audran et Carole Tavernier. "Le départ du château est vraiment très sympa. Le parcours est joli et la température idéale pour courir. Je regrette seulement un peu le manque de participants sur la grande distance, puisque nous ne sommes que 38 à boucler l'épreuve", clôture la dynamique maman.

Classements : 6 km : HOMMES : 1. Ghislain Maximilien 26:55, 2. Dardenne Gauthier 27:11, 3. Nordier Ludovic 27:46, 4. Hontoy Damien 29:45, 5. De Pestel Blaise 30:24 ; FEMMES : 12. Leplat Anabelle 37:15, 17. Dehon Valerie 41:41, 19. Museux Suzi 42:14, 22. Schellen Amandine 43:15, 23. Dujardin Florine 45:02

16 km: HOMMES : 1. Frennet Gregory 01:12:03, 2. Evrats Matthias 01:12:59, 3. Hocquet Adrien 01:13:37, 4. Magotteaux Cedric 01:13:43, 5. Piroddi Jeremy 01:14:12 ; FEMMES : 23. Carpentier Alison 01:34:13, 26. Gardin Clemence 01:35:45, 30. Peeters Alice 01:38:00, 31. Cambron Lucie 01:38:02, 34. Fostroy Sabine 01:38:59.

25 km : HOMMES : 1. Thonet Sebastien 01:49:23, 2. Aubertin Damien 01:54:10, 3. Van De Meerssche Jerome 01:55:21, 4. Barbier Thibault 02:02:21, 5. Rutten Tom 02:03:25 ; EMMES : 11. Boulenger Perrine 02:09:48, 22. Seveno Valerie 02:22:15, 27. Bauwens Gaud 02:31:07, 30. Dambroise Kristel 02:33:02, 34. Chauvin Sarah 02:40:06.

3 5 km : HOMMES : 1. Desmet Cyril 02:55:00, 2. Trochain Sebastien 02:56:13, 3. Masson Francois 03:00:17, 4. Vanacker Jordan 03:01:55, 5. Guennoc Benjamin 03:05:58 ; FEMMES : 21. Legendre Ninon 03:47:56, 26. Audran Ophelie 04:03:55, 27. Tavernier Carole 04:03:56, 35. Bachy Veronique 04:56:20, 36. Florkowski Johanne 05:04:44