Anhée B et RNV B sont restés au coude à coude

Son effectif a vu arrêter quelques éléments d’expérience, cet été. "On a perdu notre passeuse Élodie Bourtembourg, que Léa Gillain remplace bien, Nathalie Malherbe et la centrale Justine Rousseaux. Je vais par contre récupérer Amélie Goffin, mais pas tout de suite, car elle vient de reprendre. Je suis confiant. Quand on joue simple et tranquille, on est capables d’enchaîner les points, comme on l’a notamment prouvé lors du deuxième set, en effaçant presque un retard de dix unités. Au départ, on envisageait de réitérer notre quatrième place de la saison passée, voire plus. Mais la série me semble plus serrée. Jemeppe devrait être au-dessus du lot, les deux formations de RNV m’ont paru mieux armées, Gedinne aligne beaucoup de bons jeunes. Et le reste occupait le haut et la mi-classement voici quelques mois", prévient l’ex-passeur de Beauraing, qui a également repris les rênes de la P3 anhétoise.

Un très bon départ

Du côté namurois, Frédéric Remiche souligne l’indécision qui présida aux échanges. "Ce fut un match fort serré, jusqu’au tie-break (NDLR: conclu à 15-13). On a eu des moments où on était meilleurs et d’autres où on était moins bons", avise le coach d’une équipe qui avait remporté ses deux premiers matchs 3-0. "On a bien commencé. On ne s’attendait pas trop à cela. Lors du premier, contre RNV A, chaque set s’est joué sur quelques points et, contre Ohey B, ce fut 25-23 dans les deux premiers. C’était donc six bons points de pris. Nous visons le maintien, voire un peu plus haut. Comme l’an passé, et si possible un peu plus vite, dans une division où Tellinam et Jemeppe devraient jouer la tête."

Son noyau a accueilli trois recrues. "Deux en provenance de Dinant: Céline Groyne et Valentina Russo. Et Charlotte Engelen, qui évoluait à Rixensart et est venue s’établir dans la région. Ce sont de très bons renforts, qui apportent beaucoup", précise celui qui a mis un terme à sa carrière de joueur sur un sacre avec la P1 d’Anhée, en avril dernier.