Une belle expérience pour les Vedrinoises

Lâcher la pression

La deuxième rencontre face à l’équipe locale de Linz a été plus disputée. Cécile Ozer et ses équipières n’ont été battues que 3-2. C’est d’ailleurs la capitaine de l’équipe qui a remporté ses deux duels. "Linz était un peu plus fort mais nous aurions pu passer devant si tout avait bien tourné pour nous. Ce n’est pas grave. C’était un beau week-end qui nous servira de préparation pour le championnat. Et puis, rencontrer d’autres joueuses et se confronter à d’autres types de jeu est toujours enrichissant."

Et cela d’autant plus pour la jeune Lilly Laffineur qui a bousculé Chang, une joueuse de Taïpei. Elle n’a que 15 ans et ce genre de compétition lui permettra de progresser. "Elle a déjà énormément grandi techniquement ces derniers mois, pointe Cécile Ozer. C’est mentalement qu’elle peut encore passer un cap. Elle a l’habitude de disputer des compétitions internationales avec l’équipe nationale mais, ici, c’est différent. Elle a rencontré des adultes, des filles plus expérimentées. Le problème de Lilly, c’est qu’elle se met énormément de pression. Elle doit apprendre à se libérer mentalement pour proposer en match ce qu’elle montre aux entraînements. Elle n’a que 15 ans, c’est normal. Je suis passée par là et Jana Bernard, qui était en Autriche avec nous, aussi. On lui a beaucoup parlé. Moi j’ai même essayé de l’acupuncture et du yoga. Elle doit trouver ce qui lui convient."

Maintenant place au championnat de Superdivison dans lequel Vedrinmur tentera de conserver son titre de champion de Belgique acquis la saison dernière.